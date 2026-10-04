Sem filas nem correria, Escola Canadense encerra votação com 21% de ausências

O encerramento da votação das eleições de 2026 na Escola Canadense de Brasília, localizada no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), ocorreu sem intercorrências neste domingo (4/10). Às 17h, horário de fechamento das urnas, não havia fila nem eleitores chegando às pressas para votar.

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Na seção 0234, presidida por Luiz Henrique Lima, de 34 anos, 253 dos 322 eleitores aptos compareceram, segundo balanço feito às 17h02. Outros 69 deixaram de votar, o equivalente a cerca de 21% do eleitorado da seção.

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"Começou tranquilo", contou Lima, que estreou neste ano como presidente de mesa. Segundo ele, o maior movimento ocorreu entre as 11h e as 14h, e o dia seguiu sem nenhuma ocorrência.

Os eleitores que não votaram têm até 60 dias para justificar a ausência pelo aplicativo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral ou em qualquer cartório eleitoral, e quem não justificar no prazo precisará pagar multa de R$ 3,51 por turno.