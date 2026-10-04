Leandro Grass comenta momentos finais antes do fim da votação

Com o fim do primeiro turno se aproximando, o candidato Leandro Grass (PT) comentou sobre a expectativa e a reta final das eleições. - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Com o fim do primeiro turno se aproximando, o candidato Leandro Grass (PT) comentou sobre a expectativa e a reta final das eleições.

Durante uma visita ao Centro de Ensino Médio Asa Branca (Cemab), em Taguatinga Sul, na tarde deste domingo (4/10), o candidato comentou sobre os locais de votação que visitou. "Estamos acompanhando de perto a votação nos principais colégios eleitorais da nossa coligação", disse.

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Segundo Grass, a prática é um hábito antigo para evitar qualquer eventual problema durante a eleição. "Esse é um hábito que fazemos em toda eleição. Fiscalizamos bastante para evitar que apresente algum risco", comentou.

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O colégio escolhido por Grass, Cemab, não foi por acaso. "A atual diretora do colégio foi minha professora. Temos algumas outras companheiras do partido aqui também", afirmou.

Nos momentos finais, Grass destacou: "estamos festejando a democracia".