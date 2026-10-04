Homem soca mulher após discussões em Colégio de Taguatinga Norte

Um homem socou o rosto de uma mulher nesta manhã deste domingo (4/10), em Taguatinga Norte. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a briga teria ocorrido por conta de uma discussão no estacionamento.
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O caso ocorreu por volta das 7h30, no Centro de Ensino Médio (CEM) 05 de Taguatinga Norte, local de votação. Segundo o relato da vítima, ela estava acompanhada do marido para votar que, ao tentar estacionar o carro, teria encostado em outro veículo.
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Após o acontecimento, houve uma discussão entre o motorista e a mulher, em que resultou no soco à vítima. Ela chegou a receber atendimento no local pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), onde estavam de serviço.
Diante dos acontecimentos, os envolvido foram conduzidos à 21ª Delegacia de Polícia para o registro de ocorrência e a adoção das providências cabíveis.
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