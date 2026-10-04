Eleitores que foram votar cedo na Asa Sul queriam evitar imprevistos

Eleitores que foram às urnas neste domingo (4/10), no Colégio Elefante Branco, na Asa Sul, em Brasília, relataram diferentes motivos para votar durante a manhã. Entre eles estão a preocupação com o futuro do país, a preferência por cumprir o dever eleitoral logo cedo e dificuldades para encontrar o local de votação.
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Moradora da Asa Sul, Nilvia Araújo Diniz disse que decidiu votar pensando no futuro do país e das próximas gerações. “A situação no Brasil tá muito ruim, com esses governos que não decidem o que o Brasil quer ser. Quero um Brasil com um futuro melhor para as crianças, para todos os idosos, educação, saúde e tudo”, afirmou. Ela também defendeu que os eleitores votem de forma consciente.
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Já Ana Amélia Gomes Carneiro contou que teve dificuldade para localizar sua seção eleitoral. Segundo ela, a mudança para meios digitais pode dificultar o acesso às informações, principalmente para idosos. “Antigamente era mais fácil, mandavam um documento para nossa casa dizendo onde a gente ia votar. Mas agora tudo se resolve por celular, o idoso fica perdido e não consegue achar”, relatou.
Ana Amélia também disse que costuma votar pela manhã, mas, desta vez, precisou procurar o local de votação já por volta das 10h. Outra eleitora, Ipeara Machado, também moradora da Asa Sul, afirmou que prefere votar cedo. “Costumo toda a eleição vir de manhã. Eu prefiro logo ficar tranquila, com a consciência de dever feito”, disse.