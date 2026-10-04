Bia Kicis quer impeachment de Alexandre de Moraes e anistia de presos de 8/1

Candidata comemora vitória no primeiro turno em festa no Lago Sul - (crédito: Manuela Sá/C.B/ D.A Press)

Eleita senadora pelo Distrito Federal com mais de 876 mil votos, Bia Kicis (PL) afirmou, neste domingo (4/10), ter como propósito “pacificar o Brasil”. Para tanto, defende que não “tem como trazer paz se não houver distribuição de justiça”.

Bia avaliou que o país vive momento grave que exige atuação do Senado. “Sabemos que o Senado é a única instituição do Brasil que pode fazer frente ao que está acontecendo aos desmandos, aos abusos, para colocar ordem na casa” disse.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais: PL conquista as duas vagas do Senado pelo DF com Michelle e Bia Kicis

Para ela, quando não há distribuição de justiça, cria-se “caos, insegurança jurídica, todo tipo de insegurança e indignação por parte da população”.

Ela falou ainda que um dos principais pontos pelos quais tem que trabalhar é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e a anistia dos presos políticos. A senadora comentou que tem formação como mediadora e pretende dialogar. “Quem quiser vir dialogar pra construir algo, nós estamos abertos”, destacou. Bia celebra a vitória com apoiadores em festa no Lago Sul.