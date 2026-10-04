Bia Kicis quer impeachment de Alexandre de Moraes e anistia de presos de 8/1

Eleita senadora pelo Distrito Federal com mais de 876 mil votos, Bia Kicis (PL) afirmou, neste domingo (4/10), ter como propósito “pacificar o Brasil”. Para tanto, defende que não “tem como trazer paz se não houver distribuição de justiça”.
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Bia avaliou que o país vive momento grave que exige atuação do Senado. “Sabemos que o Senado é a única instituição do Brasil que pode fazer frente ao que está acontecendo aos desmandos, aos abusos, para colocar ordem na casa” disse.
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Para ela, quando não há distribuição de justiça, cria-se “caos, insegurança jurídica, todo tipo de insegurança e indignação por parte da população”.
Ela falou ainda que um dos principais pontos pelos quais tem que trabalhar é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e a anistia dos presos políticos. A senadora comentou que tem formação como mediadora e pretende dialogar. “Quem quiser vir dialogar pra construir algo, nós estamos abertos”, destacou. Bia celebra a vitória com apoiadores em festa no Lago Sul.
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