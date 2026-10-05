"Sou um candidato livre de escândalos", afirma Grass

Concorrendo ao GDF no segundo turno contra Celina Leão (PP), o candidato Leandro Grass (PT) deu entrevista na tarde desta segunda-feira (5/10) e defendeu que sua história na política é livre de escândalos e que ele está disposto a negociar, pelo bem do Distrito Federal, com políticos de direita, eleitos neste último domingo (4/10). À TV Record, Grass relembrou a compra dos ativos podres do Banco Master e criticou o papel da adversária na gestão do ex-governador Ibaneis Rocha.

Empenhado na disputa do segundo turno, o candidato do Partido dos Trabalhadores afirmou que não cometeu crimes: "Não tenho nenhum escândalo, nenhum crime nas costas. Não estou sendo investigado por nenhuma irregularidade. Tenho história limpa, experiência e projetos", disse Grass aos eleitores do DF.

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Ainda de acordo com o político, ele seguirá defendendo as mesmas causas que sustentou durante toda a campanha política. "Quero ampliar hospitais que foram fechados. Minha campanha desde o início é sobre melhorar a vida das famílias, melhorar a vida de quem trabalha, quem faz Brasília funcionar."

Questionado como irá lidar, caso ganhe, com os candidatos de direita eleitos no último domingo (4/10) para cargos na Câmara Legislativa e Senado, Grass respondeu que possui uma relação positiva com diversos deputados eleitos, como Keka Bagno (PSol), e que não vê os políticos dos demais partidos como antagonistas ou adversários. "Eu vou dialogar com quem quiser dialogar. Não tenho nenhuma barreira, nem obstrução ou limite para conversar com quem quer o bem de Brasília", afirmou.

"Eu fui deputado e sei como a Câmara funciona. Os deputados que são da base foram nossos colegas dessa legislatura, eu tenho uma ótima relação. Então todos serão bem-vindo se quiserem melhorar o DF", reforçou.