Jovem é condenado por esfaquear homem após briga de trânsito no DF

A vítima perdeu a fala, a visão do olho direito e ficou com o lado direito do corpo paralisado - (crédito: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

O Tribunal do Júri do Paranoá condenou um homem a 10 anos e oito meses de prisão, em regime inicial fechado, por tentativa de homicídio duplamente qualificado. A decisão nega a Rhyan Lucas Oliveira da Cruz o direito de recorrer em liberdade. O crime foi praticado por motivo fútil e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, identificada como Mário Pena Ramalho.

O ataque ocorreu na madrugada de 11 de junho de 2025, na Avenida Comercial do Itapoã. A violência foi motivada por um desentendimento banal: a vítima estacionou a motocicleta no local e acelerou o motor, gerando ruído excessivo e fumaça. O barulho incomodou frequentadores de uma distribuidora de bebidas, desencadeando uma discussão entre Mário, Rhyan e seus acompanhantes.

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Durante o atrito, o réu desferiu dois golpes de faca no pescoço do motociclista. Mesmo ferido gravemente e sangrando com intensidade, o homem conseguiu pilotar por alguns metros antes de desmaiar. Ele foi socorrido por testemunhas e levado às pressas ao hospital, onde passou por procedimentos de emergência que evitaram a morte dele.

Apesar de ter sobrevivido graças ao rápido socorro, a vítima sofreu lesões corporais gravíssimas. Em decorrência do esfaqueamento e da severa perda de sangue, o homem teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) extenso, passou por duas cirurgias no crânio e uma angioplastia. Atualmente, Mário perdeu a fala, a visão do olho direito e ficou com o lado direito do corpo paralisado, necessitando de cuidados integrais para realizar tarefas básicas do dia a dia.

Na fase policial, Rhyan admitiu ter usado a faca após alegar que foi agredido ao desligar a moto da vítima para parar o barulho. Depoimentos prestados por testemunhas e policiais confirmaram o ambiente de confusão e a gravidade dos fatos, culminando na decisão do Conselho de Sentença que fixou a pena em regime fechado.