Polícia investiga celulares de Rick e Bruno Avelar e motivo vem à tona

A Polícia Civil de Santa Catarina vai analisar os celulares e uma câmera encontrados entre os pertences das vítimas do acidente de helicóptero que matou o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, Bruno Avelar e outras três pessoas.
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Os equipamentos foram recolhidos após a queda ocorrida em Urubici, na Serra Catarinense, em 21 de setembro.
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A corporação solicitou à Polícia Científica os aparelhos que estavam com as vítimas no momento do acidente.
A expectativa é que o conteúdo armazenado nos dispositivos possa contribuir para esclarecer o que aconteceu antes da queda.
Segundo a Polícia Civil, dois outros celulares danificados também foram localizados e recolhidos na segunda-feira (5), após serem encontrados pelo Cenipa.
Os investigadores trabalham na tentativa de extrair informações dos aparelhos depois da quebra do sigilo.
Outro ponto da apuração envolve uma gravação feita a partir de um sítio próximo ao local do acidente.
A polícia tenta identificar quem realizou o vídeo, que registra um barulho ocorrido pouco antes da queda da aeronave.
A Polícia Civil afirma que ainda não existem elementos suficientes para apontar o que provocou a queda.
A investigação policial ocorre de forma subsidiária à apuração técnica conduzida pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), responsável por investigar acidentes aéreos e identificar suas causas.
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