Incêndio atinge apartamento em Samambaia nesta terça-feira (6/10)

Segundo andar do Residencial Felicitá, em Samambaia, é atingido por incêndio - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um apartamento situado no segundo andar do Residencial Felicitá, em Samambaia, foi atingido por um incêndio na manhã desta terça-feira (6/10). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência por volta de 9h40.

No local, os bombeiros encontraram um homem inconsciente e com dificuldade respiratória. Ele foi encaminhado à unidade hospitalar com prioridade. Outro morador também foi avaliado pela equipe, mas não necessitou de transferência.

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A corporação empregou sete viaturas de socorro no combate ao incêndio. Após o controle das chamas, os bombeiros iniciaram a ventilação mecânica do imóvel e o resfriamento dos pontos quentes no interior do edifício. As perícias do CBMDF e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionadas.