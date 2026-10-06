Disputa acirrada na Papuda: Lula vence Flávio Bolsonaro por 4 votos

Lula e Flávio Bolsonaro, nomes centrais na disputa eleitoral da Papuda, onde o petista obteve mais votos que o senador - (crédito: Ricardo Stuckert e Vittor Sales)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) por uma diferença de quatro votos no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. A apuração da seção 420, na 18ª Zona Eleitoral, registrou 74 votos para Lula contra 70 para Flávio.

Na disputa presidencial, os presos provisórios também registraram votos em outros candidatos. Ronaldo Caiado (PSD) recebeu 6 votos, Renan Santos (Missão) obteve 4, e Augusto Cury (Avante) conseguiu 2. A seção teve 3 votos em branco e 3 nulos.

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Votação para o Senado

Na corrida para o Senado, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) foi a mais votada, com 68 votos. Em seguida, apareceram Érika Kokay (PT), com 62 votos, Leila do Vôlei (PDT), com 58, e Bia Kicis (PL), com 54 votos.

Já para o governador do Distrito Federal, Celina Leão (PP) recebeu 65 votos; Leandro Grass (PT), 32; Paula Belmonte (PSDB), 12; Kiko Caputo (Novo), 10; Ricardo Cappelli (PSB), 3.

Eleitores na Papuda

A seção eleitoral da Papuda contava com 185 eleitores aptos a votar. Destes, 162 compareceram, e 23 se ausentaram.

Entre os que registraram seu voto no complexo estavam o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, o empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", e o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto.

Vorcaro está em prisão preventiva desde março e pediu a transferência do título de eleitor para votar na Papuda. Ele, que está detido no 19º Batalhão da Polícia Militar do DF, conhecido como Papudinha, foi levado ao complexo penitenciário para votar e depois retornou ao batalhão.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.