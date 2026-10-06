Grass defende modernizar infraestrutura do DF com aumento da arrecadação

Candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), Leandro Grass (PT) afirmou, durante o CB Poder Eleições 2026, que pretende rever a política de reajuste dos servidores públicos do Distrito Federal, ampliar o transporte sobre trilhos e modernizar a saúde com a ampliação de arrecadações.

Segundo o candidato, as medidas precisariam ser acompanhadas de ações para ampliar a arrecadação e garantir espaço para novos investimentos. “Eu vou fazer isso com muita responsabilidade, planejamento e um cronograma definido. Começamos pelas carreiras que estão há mais tempo sem reajuste, mas a gente precisa investir. E, para investir, a gente tem que melhorar a nossa arrecadação”, afirmou.

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Grass citou propostas para ampliar o sistema sobre trilhos, avaliar a expansão do metrô e implementar novos projetos de transporte. “Eu apresentei um projeto, um programa de governo, para melhorar o investimento em infraestrutura com recurso federal e internacional na área de transporte público e mobilidade. Tem recurso federal, tem recurso internacional, tem recurso do BNDES, tem recurso do Banco da América Latina”, declarou.

Na saúde, o candidato afirmou que pretende investir na modernização da rede pública, com a adoção de tecnologias e a ampliação da estrutura para exames, consultas e cirurgias. “A saúde está despedaçada. Implementar a telessaúde, a gente conseguir garantir hospitais reequipados, tecnológicos, com exames, cirurgia, consulta em dia. Colocar Brasília no século 21. A gente está muito atrasado”, afirmou.

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Para o candidato, a ampliação dos investimentos deve ocorrer sem prejudicar os trabalhadores. “Tem como a gente melhorar a nossa arrecadação sem penalizar o trabalhador, sem aumentar o custo, e fazer uma boa aplicação do dinheiro”, disse.