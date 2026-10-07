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Três pessoas ficam presas às ferragens em colisão frontal na BR-251

Colisão envolveu dois veículos na BR-251, entre São Sebastião e Santa Maria. Duas vítimas foram transportadas conscientes para o hospital

Colisão frontal entre dois veículos na BR-251 deixa três pessoas feridas - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Colisão frontal entre dois veículos na BR-251 deixa três pessoas feridas - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma colisão frontal entre dois veículos deixou três pessoas presas às ferragens na BR-251, entre Santa Maria e São Sebastião, na manhã desta quarta-feira (7/10). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) interditou a via para o resgate das vítimas; a pista foi liberada por volta de 12h.

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A colisão ocorreu entre um Peugeot Expert Business e um Fiat Uno Mille. Os dois ocupantes do Uno Mille foram transportados conscientes e estáveis para o hospital. O motorista do Peugeot foi avaliado pelo CBMDF e não precisou de encaminhamento médico. 

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O CBMDF atendeu à ocorrência cerca de 9h40 e empregou quatro viaturas para o socorro. Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Depois do atendimento, o local ficou sob supervisão da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 07/10/2026 13:59
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