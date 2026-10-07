Andréa del Fuego participa de bate-papo em livraria de Brasília

A escritora paulistana Andréa del Fuego estará, nesta quarta-feira (7/10), em Brasília para um encontro com leitores na Platô Livraria, na 405 Sul. O bate-papo começa às 19h e será seguido por uma sessão de autógrafos. A participação é gratuita, com distribuição de senhas para quem quiser receber dedicatórias da autora.

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Durante o encontro, Andréa deve conversar com o público sobre sua trajetória e produção literária. Entre os livros que poderão ser autografados estão A Pediatra, finalista dos prêmios Jabuti e São Paulo de Literatura, Os Malaquias, vencedor do Prêmio José Saramago em 2011, além de Nego Tudo e As Miniaturas, recentemente reeditados pela Companhia das Letras.

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A autora também tem uma produção voltada ao público infantojuvenil. Os leitores poderão levar para autógrafo os títulos Sociedade da Caveira de Cristal e Detetives de Pelúcia, publicados pelo selo Escarlate, da Companhia das Letras.

Nascida em São Paulo, em 1975, Andréa del Fuego é escritora e mestra em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP). Antes de se consolidar na prosa de ficção, publicou livros de contos como Minto enquanto posso, Engano seu e Nego fogo.

Sua obra reúne romances, contos e livros para crianças e adolescentes e já foi traduzida para diferentes idiomas. Ao longo da carreira, a escritora recebeu reconhecimentos em premiações nacionais, entre eles o Prêmio José Saramago, conquistado por Os Malaquias.

Serviço

Bate-papo com Andréa del Fuego

Quarta-feira (7), às 19h, na Platô Livraria – CLS 405, bloco A, loja 12. Entrada gratuita.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel