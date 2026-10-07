"Temos que trabalhar com a rua e com as redes", afirma Grass

Com a proximidade do segundo turno das eleições, o candidato ao GDF, Leandro Grass (PT) destacou que o restante da sua campanha será mesclando a presença nas redes sociais e nas ruas, falando com o eleitor no corpo a corpo.

Grass também comentou que uma grande mobilização com o presidente do Lula está sendo negociada para acontecer. "Estamos planejando com a campanha nacional para reforçar a nossa campanha no DF. A ideia é que a mobilização aconteça nos próximos dias", disse.

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Durante a agenda no Centro de Ceilândia, Grass conversou com ambulantes, que relataram abandono por parte do poder público. "Eles foram tirados de uma região de muito movimento e jogados na beira da rua, o que dificulta o trabalho deles", pontuou o candidato.

Nas conversas com representantes do setor, Grass apresentou as medidas para os trabalhadores. "Tem áreas aqui em Ceilândia e no DF que podem receber esses trabalhadores. Muitos são MEI, tem formalização. No meu governo, vou criar feiras populares, feiras livres e organizar essas pessoas nesses espaços de comercialização", destacou.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado