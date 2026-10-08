Operação mira quadrilha suspeita de furtar ao menos 11 Hilux no DF

Os envolvidos foram presos em flagrante. A partir deles, os investigadores identificaram outros integrantes da organização - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quinta-feira (8/10) a operação Rota 060 para desarticular uma organização criminosa suspeita de furtar veículos de alto valor, principalmente caminhonetes Toyota Hilux e SW4. São cumpridos 10 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão em endereços no DF e em Goiás, com apoio da Polícia Civil goiana.

Segundo a investigação, o grupo atuou de forma estruturada entre julho de 2025 e agosto de 2026 e é suspeito de participar de ao menos 11 furtos de Hilux no Distrito Federal.

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A apuração começou após a prisão, em agosto, de integrantes envolvidos no furto de uma Hilux retirada das proximidades do Residencial Park Sul Prime, no Guará, em 8 de agosto. Policiais da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) acompanharam o deslocamento da caminhonete e conseguiram interceptá-la antes que deixasse o Distrito Federal. Um segundo veículo, usado para dar apoio à ação, também foi apreendido.

Os envolvidos foram presos em flagrante. A partir deles, os investigadores identificaram outros integrantes da organização. De acordo com a polícia, a quadrilha tinha uma estrutura dividida em núcleos. No topo estavam os responsáveis pelo planejamento dos furtos, pelo comando e pela destinação dos veículos. Na base, atuavam executores, responsáveis pela vigilância e escolta, além de integrantes encarregados da ocultação, adulteração e transporte das caminhonetes.

O grupo utilizava equipamentos eletrônicos para burlar os sistemas de segurança dos veículos. Após os furtos, as caminhonetes eram levadas para locais de ocultação temporária, chamados pelos investigadores de pontos de “esfriamento”. Depois, tinham os sinais identificadores adulterados e eram reinseridas no mercado clandestino.

A investigação também identificou negociações de veículos em troca de entorpecentes.

A polícia ainda não informou o número de presos nem os objetos apreendidos. Os dados serão divulgados após o encerramento das diligências.

Os investigados podem responder por organização criminosa, furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.