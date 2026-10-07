Leany Lemos promete manter agenda de Leila e mira eficiência no gasto

Durante entrevista ao CB.Poder Eleições, parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília, nesta quarta-feira (7/10), a senadora Leany Lemos (PSB) afirmou que o afastamento temporário de Leila do Vôlei (PDT) é uma prática comum no Senado. Segundo ela, em diversos momentos, cerca de um terço dos parlamentares em exercício são suplentes. Ao assumir a vaga de Leila, Leany afirmou que dará continuidade às propostas da senadora, com quem, segundo ela, sempre teve posições próximas.
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Com pouco mais de 100 dias restantes no Senado, Leany afirmou que, apesar do período curto até janeiro, a agenda legislativa será intensa. Ela disse que haverá dificuldades para a votação do fim da escala 6x1, tendo em vista que o resultado das urnas apontou para um Congresso com perfil mais à direita e com ampliação da bancada do PL. Para ela, isso pode fazer com que a pauta perca prioridade posteriormente.
“A gente está vivendo aqui um momento também de algumas incertezas, de mudança do perfil do Congresso”, disse aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Sibele Negromonte.
Sobre as contas públicas, a senadora chamou a atenção para a rigidez de mais de 90% do orçamento, ou seja, a vinculação de recursos a alguma área. “Tem a vinculação da educação, as constitucionais. Isso, despesa, a gente chama, no orçamentês, de despesas obrigatórias de caráter continuado”, explicou.
Para Leany, é possível o governo obter espaço orçamentário sem comprometer programas sociais essenciais por meio do ganho de eficiência e da melhoria da qualidade do gasto. A senadora explicou que o cruzamento sistemático de dados fiscais e de renda em programas sociais, como o Bolsa Família, permite identificar recebimentos indevidos. Segundo Leany, isso resultaria na redução de 5% das distorções nesses programas e geraria uma economia anual estimada em R$ 15 bilhões.
Assista à entrevista completa:
*Estagiária sob supervisão de Rafaela Gonçalves
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