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Tráfico de Drogas

Homem é preso com oito quilos de drogas no Sol Nascente

A prisão foi realizada no Trecho 3 do Sol Nascente após denúncia de um carro parado e um motorista em atitude suspeita

O homem foi autuado por tráfico de drogas e conduzido, juntamente com oito quilos de drogas e o veículo usado na entrega, para a 15ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada - (crédito: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)
O homem foi autuado por tráfico de drogas e conduzido, juntamente com oito quilos de drogas e o veículo usado na entrega, para a 15ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada - (crédito: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (7/10), um homem por tráfico de drogas no Trecho 3 do Sol Nascente. De acordo com a polícia, o suspeito foi preso com oito quilos de maconha e outros tipos. A ação teve início após uma testemunha informar que havia um carro estacionado há 40 minutos e, no interior do veículo, o homem apresentava um comportamento suspeito. 

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Ao perceber a presença dos militares, o motorista tentou fugir, mas não conseguiu ligar o carro. Durante a abordagem, as equipes da PMDF encontraram quatro tabletes de maconha do tipo skunk, além de pequenas porções de cocaína e crack.

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O homem declarou que a droga estava sendo transportada para Ceilândia e também informou que havia mais drogas em sua residência, em Águas Lindas de Goiás (GO). Com apoio da Polícia Militar de Goiás (PMGO), os militares encontraram mais quatro quilos de maconha, além de uma balança para pesar os entorpecentes.

Segundo a PMDF, o suspeito possuía diversos antecedentes criminais e teria deixado a prisão recentemente, onde cumpria pena por crimes de natureza sexual. O homem foi autuado por tráfico de drogas e conduzido, juntamente com a droga e o veículo, para a 15ª Delegacia (Ceilândia Norte), para onde a ocorrência foi encaminhada.

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 08/10/2026 15:52 / atualizado em 08/10/2026 15:53
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