Celina diz acionar PF contra PT por cartazes; partido cobra esclarecimentos

A candidata previu que o volume de investidas adversárias deve se intensificar à medida que a data da votação se aproxima, atribuindo a postura ao desespero político do grupo rival - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Em suas redes sociais, a governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) afirmou, nesta quarta-feira (7/10), ter acionado a Justiça Eleitoral e anunciou que encaminhará o caso à Polícia Federal (PF) após a veiculação e distribuição de cartazes com mentiras, fake news e conteúdos difamatórios espalhados em Brasília e atribuídos ao Partido dos Trabalhadores (PT).

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A representação visa apurar a prática de possível crime eleitoral decorrente da circulação do material impresso, considerando que a política concorre à reeleição. Em sua manifestação, Celina destacou que o objetivo central da ação levada à Polícia Federal é mapear detalhadamente a infraestrutura por trás da campanha difamatória.

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“Nós vamos também levar o caso para a Polícia Federal, para que investigue, para ver quem fez, quem pagou e quem mandou espalhar esse tipo de material por todo o Distrito Federal”, declarou a candidata.

A concorrente fez uma dura crítica política à atuação do PT, apontando contradição e incoerência no discurso da legenda em relação à pauta feminina quando confrontada no campo eleitoral. “O PT, que fala tanto em defender as mulheres, quando encontra uma mulher que pensa diferente, que tem posição e que enfrenta, parece que vale tudo para tentar atacar e nos intimidar. Comigo não vai funcionar”, afirmou.

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Como estratégia para fortalecer a denúncia e garantir uma apuração robusta, a governadora solicitou o auxílio da população para coletar evidências físicas e indicar a localização exata das peças espalhadas.

Ela orientou os cidadãos que encontrarem um desses cartazes a tirarem uma foto, registrarem o local e denunciarem também, prometendo que a equipe reunirá todas as informações enviadas para entregá-las diretamente às autoridades competentes.

A candidata previu que o volume de investidas adversárias deve se intensificar à medida que a data da votação se aproxima, atribuindo a postura ao desespero político do grupo rival. Ela acrescentou que não vai baixar a cabeça, garantindo que continuará trabalhando, falando a verdade e defendendo Brasília até o último minuto.

Posicionamento do PT-DF

Em resposta, o presidente do PT-DF, Guilherme Sigmaringa, afirmou que a legenda não tem conhecimento dos supostos materiais mencionados nem de denúncias formalizadas a esse respeito, além de repudiar a divulgação de informações falsas e qualquer prática de difamação.

“É curioso, porém, que a governadora Celina já tenha apontado o responsável e, ao mesmo tempo, requeira uma investigação para descobrir a autoria. Se ainda é preciso apurar, por que se apressa em acusar o PT?”, questionou o dirigente do PT-DF, em nota.

Sigmaringa acrescentou que seria bom ver a mesma disposição para esclarecer as denúncias de corrupção que atingem o governo local, ressaltando que, para essas acusações, a população ainda aguarda respostas.