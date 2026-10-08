Celina Leão reforça compromisso com políticas públicas para as mulheres

A governadora e candidata à reeleição ao Governo do Distrito Federal, Celina Leão (PP), reforçou, durante agenda pública de campanha, as políticas públicas voltadas ao acolhimento das mulheres. As declarações foram dadas na tarde desta quinta-feira (8/10).
“Aqui a gente tem auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência. Nós temos um programa aqui dos órfãos do feminicídio, que foi o primeiro estado que montou. Nós temos um programa que, é, chama Viva Flor. Nunca perdi nenhuma mulher monitorada pelo nosso programa Viva Flor”, destacou Celina.
O programa Aluguel Social, mencionado pela governadora, é voltado para mulheres vítimas de violência doméstica em situação de extrema vulnerabilidade social e econômica. O benefício é de R$ 600 mensais, pelo período de seis meses, e tem como objetivo garantir condições de moradia para mulheres que precisam deixar o lar ou que não conseguem manter a residência por conta da situação de violência.
Celina reforçou que, caso eleita, pretende seguir priorizando políticas para as mulheres. “Eu saí de 14 equipamentos públicos de atendimento às mulheres, fui para 31. Criei quatro casas da mulher brasileira. Agora temos um aplicativo que junta todos esses programas que chama Mulher Segura DF”, elencou.
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postado em 08/10/2026 20:32