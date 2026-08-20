Homem de 33 anos desaparece em Planaltina e é procurado pela PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura por Jhonnatan Arrais de Pinho, de 33 anos, desaparecido desde 1º de agosto, quando foi visto pela última vez no bairro Jardim Roriz, em Planaltina (DF).
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Segundo familiares, Jhonnatan enfrentava dificuldades financeiras e vinha sendo ameaçado por agiotas. O desaparecimento foi registrado em boletim de ocorrência, e o caso é investigado pela 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina).
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A família relatou aos policiais que o homem vinha recebendo ameaças antes de desaparecer. A PCDF apura as circunstâncias do sumiço e realiza buscas para localizar Jhonnatan.
Informações
Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar o homem pode entrar em contato, de forma sigilosa, com a PCDF pelo telefone 197. Também é possível falar diretamente com o plantão da 31ª DP, pelo número (61) 98182-4063.
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