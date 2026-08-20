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DESAPARECIMENTO

Homem de 33 anos desaparece em Planaltina e é procurado pela PCDF

Família de Jhonnatan Arrais de Pinho afirma que ele vinha recebendo ameaças de agiotas. Ele está desaparecdio desde 1º de agosto, quando foi visto pela última vez no bairro Jardim Roriz, em Planaltina (DF)

Jhonnatan Arrais de Pinho está desaparecido desde o dia 1º de agosto - (crédito: Divulgação)
Jhonnatan Arrais de Pinho está desaparecido desde o dia 1º de agosto - (crédito: Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura por Jhonnatan Arrais de Pinho, de 33 anos, desaparecido desde 1º de agosto, quando foi visto pela última vez no bairro Jardim Roriz, em Planaltina (DF).

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Segundo familiares, Jhonnatan enfrentava dificuldades financeiras e vinha sendo ameaçado por agiotas. O desaparecimento foi registrado em boletim de ocorrência, e o caso é investigado pela 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina).

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A família relatou aos policiais que o homem vinha recebendo ameaças antes de desaparecer. A PCDF apura as circunstâncias do sumiço e realiza buscas para localizar Jhonnatan.

Informações

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar o homem pode entrar em contato, de forma sigilosa, com a PCDF pelo telefone 197. Também é possível falar diretamente com o plantão da 31ª DP, pelo número (61) 98182-4063.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 20/08/2026 13:12
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