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Confronto

Integrante do Comando Vermelho morre em confronto com Rotam na GO-547

Suspeito é morto após trocar tiros com a PMDF em ação de combate ao tráfico. Arma e maconha foram apreendidas

O suspeito, que possuía uma extensa ficha criminal com passagens por roubo, tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo - (crédito: Material cedido ao Correio)
O suspeito, que possuía uma extensa ficha criminal com passagens por roubo, tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem apontado como integrante de alta periculosidade da organização criminosa Comando Vermelho morreu em confronto com a Polícia Militar (PMDF) na noite desta quarta-feira (30/9), por volta das 20h, na GO-547.

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A intervenção ocorreu durante uma operação realizada pelo Batalhão de Rotam, apoiada pelo Serviço de Inteligência da corporação e pela equipe Águia. Segundo a PM, as equipes interceptaram o suspeito, que possuía uma extensa ficha criminal com passagens por roubo, tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo.

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Durante a abordagem, houve troca de tiros e o suspeito foi atingido e morreu no local. Nenhum policial ficou ferido na ação. Com o homem, os militares apreenderam uma pistola PT92 calibre 9mm com numeração raspada, sete munições intactas, além de oito tabletes de maconha.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Darcianne Diogo e Carlos Silva
postado em 01/10/2026 00:15
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