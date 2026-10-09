Em visita à feira de Sobradinho, Celina promete investimentos para feirantes

Governadora caminhou pelo local, conversou com lojistas e trabalhadores e almoçou na feira nesta sexta (9/10) - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

A 16 dias das Eleições 2026, a governadora do DF e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), visitou a Feira Permanente de Sobradinho, onde conversou com lojistas e feirantes, ouviu demandas dos trabalhadores e almoçou no local. Durante a agenda de campanha, nesta sexta-feira (9/10), a candidata à reeleição defendeu investimentos no espaço, prometeu reduzir a burocracia e anunciou o compromisso de criar um programa de refinanciamento de dívidas para os trabalhadores das feiras.

Celina afirmou, ainda, que pretende manter os investimentos nos espaços de comércio popular e garantir segurança aos trabalhadores que já ocupam as bancas. “Os feirantes sabem que, no nosso governo, eles têm a certeza de que ninguém vai tirá-los da banca, não vai ter licitação para quem já está nas bancas”, afirmou.

Segundo Celina, o governo destinou mais de R$ 42 milhões às feiras e anunciou outros R$ 11 milhões para o setor. A governadora também disse que pretende abrir oportunidades para ocupar bancas que estão vazias, com um modelo de licitação. “Essas pessoas vivem daqui, alguns feirantes são três, quatro gerações que estão nas bancas, então a gente vai cuidar deles”, disse.

Celina destacou que as feiras são uma fonte de sustento para as famílias dos trabalhadores. “Sabemos que não tem nenhum feirante hoje que está milionário. É um lugar para ter o sustento da família. Ele está aqui trabalhando, e é isso que a gente apoia”, declarou.

Outra medida mencionada durante a visita foi a realização de um novo formato do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis-DF). A iniciativa, segundo Celina, pretende facilitar a regularização de débitos antigos. “É um compromisso nosso de campanha e isso vai ser muito importante para que a gente zere o jogo para que essas pessoas continuem trabalhando”, afirmou.