Celina projeta 600 mil escrituras, ampliação do metrô e educação integral no DF

Governadora e candidata à reeleição pelo PP durante entrevista à rádio JK FM nesta sexta-feira (9/10) - (crédito: Foto: Gui Gomes)

A governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), afirmou que pretende entregar 600 mil escrituras de imóveis em quatro anos, ampliar a educação em tempo integral e incentivar a contratação de jovens sem experiência profissional. As propostas foram apresentadas durante uma entrevista à rádio JK FM, nesta sexta-feira (9/10). A candidata também detalhou projetos de expansão do metrô e medidas para melhorar os indicadores da educação pública.

Na área habitacional, Celina anunciou uma reformulação na Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab), com investimentos em tecnologia, inteligência artificial e contratação de profissionais para acelerar a regularização de imóveis. “Quero fazer diferente, como eu tenho feito em outras áreas. Então, estamos agora fazendo um diagnóstico de tudo isso. Vamos colocar inteligência artificial, mais contratação de mão de obra qualificada pra gente entregar as escrituras”, afirmou.

A governadora ressaltou que a regularização deve garantir segurança jurídica às famílias que vivem há anos nos imóveis. Ela também afirmou que moradores de baixa renda não precisarão pagar pela escritura, conforme previsão legal.

Mobilidade

A atual chefe do Executivo apresentou projetos de aquisição de novos trens para o metrô e de expansão da malha metroviária. Segundo a candidata, o governo abriu licitação para comprar 15 novos vagões, em um investimento estimado em quase R$ 1 bilhão.

Na ocasião, a governadora também mencionou investimentos de quase R$ 100 milhões na parte elétrica do sistema e a substituição de equipamentos antigos. Segundo ela, as mudanças devem reduzir o intervalo entre os trens e melhorar a comunicação do metrô.

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Sobre a expansão do transporte, Celina afirmou que o governo já recebeu estudos de viabilidade para novas linhas e extensões que atenderiam regiões como Gama, Santa Maria, Riacho Fundo, Recanto das Emas e Candangolândia, além de áreas como Ponte Alta.

Emprego

A candidata também apresentou uma proposta de incentivo à contratação de jovens que buscam a primeira oportunidade profissional. A iniciativa prevê benefícios tributários a empresários que admitirem trabalhadores sem experiência, com o objetivo de facilitar o ingresso no mercado de trabalho. “A pessoa não tem experiência, então ninguém quer contratar. Mas se ele não tiver a primeira experiência, como é que ele vai entrar no mercado de trabalho?”

Celina afirmou, ainda, que pretende ampliar as escolas em tempo integral a partir do próximo ano e reforçar as ações de alfabetização e aprendizagem em matemática e língua portuguesa. “Nós precisamos ter a certeza de que o menino chega no ensino médio sabendo fazer conta de matemática, sabendo ler e escrever de verdade”, declarou.

A candidata também comentou os resultados do Distrito Federal no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Segundo ela, a reprovação de estudantes em disciplinas pode prejudicar o indicador, mas a solução deve passar pela melhoria da aprendizagem.

Para melhorar os resultados, a governadora citou a mudança no comando da Secretaria de Educação e a chegada de Tiago Peixoto, que, segundo ela, tem experiência na melhoria de indicadores educacionais. “Eu trouxe um especialista, e, em todo estado que ele foi, conseguiu melhorar os números do Ideb. Tenho certeza que aqui ele vai fazer um trabalho muito importante”, afirmou.