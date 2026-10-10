Grass reforça compromisso com a segurança e o transporte

Leandro Grass conversou com a população da na Feira dos Goianos, em Taguatinga - (crédito: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS)

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) cumpriu agenda de campanha na Feira dos Goianos, em Taguatinga Norte, neste sábado (10/10). O petista conversou com feirantes e frequentadores sobre os desafios diários da população, como segurança e transporte público. De acordo com ele, essas serão suas prioridades, caso seja eleito.

Durante a visita, o político defendeu uma mudança estrutural no sistema de mobilidade do DF, priorizando o modal sobre trilhos para facilitar o acesso da população aos polos comerciais, além de propor um novo modelo de segurança pública integrado, com foco no policiamento ostensivo e na inteligência.

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Ao ser questionado sobre o impacto do transporte público no desenvolvimento do comércio local, o pré-candidato afirmou que a capital precisa passar por uma reformulação profunda no setor. "O transporte público de Brasília precisa virar a chave, sair do modelo de ônibus para o modelo de trilho. O ônibus vai continuar existindo? Vai. Mas a gente precisa fortalecer os trilhos", declarou Leandro Grass.

Entre as propostas apresentadas para a mobilidade, ele citou a expansão do metrô, a implementação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no trecho do aeroporto até o centro de Brasília e na Hélio Prates, um monotrilho ligando a Asa Norte a Planaltina, e a integração do Entorno — como a ligação entre Luziânia e a Rodoferroviária por meio de trem de superfície. Grass enfatizou que a transição para um transporte rápido e de massa é viável. "A gente já tem recursos, a gente tem pontos para poder fazer esse investimento", ressaltou.

Além da mobilidade, Grass assumiu um tom firme ao abordar o combate à criminalidade na capital. "Os bandidos, criminosos, aqueles que atentam contra a população, podem procurar outro lugar para viver, porque aqui em Brasília, no meu governo, eles não vão ter vida fácil", destacou. Para conter os crimes nas áreas comerciais e de grande circulação, o candidato prometeu reforçar a presença policial nas ruas e descentralizar o monitoramento tecnológico.

"Vamos fortalecer o policiamento na rua, o monitoramento, garantir que a população esteja protegida. Integração, tecnologia e inteligência. Não adianta eu botar a câmera se a central fica do outro lado da cidade. A central tem que estar perto. Uma central de monitoramento em cada região administrativa, conectada à delegacia e ao batalhão da polícia", explicou.