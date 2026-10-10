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Grass reforça compromisso com a segurança e o transporte

Candidato ao Governo do Distrito Federal cumpriu agenda na Feira dos Goianos, em Taguatinga Norte, neste sábado (10/10), e apresentou propostas como a expansão do metrô e a implementação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)

Leandro Grass conversou com a população da na Feira dos Goianos, em Taguatinga - (crédito: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS)
Leandro Grass conversou com a população da na Feira dos Goianos, em Taguatinga - (crédito: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS)

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) cumpriu agenda de campanha na Feira dos Goianos, em Taguatinga Norte, neste sábado (10/10). O petista conversou com feirantes e frequentadores sobre os desafios diários da população, como segurança e transporte público. De acordo com ele, essas serão suas prioridades, caso seja eleito. 

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Durante a visita, o político defendeu uma mudança estrutural no sistema de mobilidade do DF, priorizando o modal sobre trilhos para facilitar o acesso da população aos polos comerciais, além de propor um novo modelo de segurança pública integrado, com foco no policiamento ostensivo e na inteligência.

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Ao ser questionado sobre o impacto do transporte público no desenvolvimento do comércio local, o pré-candidato afirmou que a capital precisa passar por uma reformulação profunda no setor. "O transporte público de Brasília precisa virar a chave, sair do modelo de ônibus para o modelo de trilho. O ônibus vai continuar existindo? Vai. Mas a gente precisa fortalecer os trilhos", declarou Leandro Grass.

Entre as propostas apresentadas para a mobilidade, ele citou a expansão do metrô, a implementação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no trecho do aeroporto até o centro de Brasília e na Hélio Prates, um monotrilho ligando a Asa Norte a Planaltina, e a integração do Entorno — como a ligação entre Luziânia e a Rodoferroviária por meio de trem de superfície. Grass enfatizou que a transição para um transporte rápido e de massa é viável. "A gente já tem recursos, a gente tem pontos para poder fazer esse investimento", ressaltou.

Além da mobilidade, Grass assumiu um tom firme ao abordar o combate à criminalidade na capital. "Os bandidos, criminosos, aqueles que atentam contra a população, podem procurar outro lugar para viver, porque aqui em Brasília, no meu governo, eles não vão ter vida fácil", destacou. Para conter os crimes nas áreas comerciais e de grande circulação, o candidato prometeu reforçar a presença policial nas ruas e descentralizar o monitoramento tecnológico. 

"Vamos fortalecer o policiamento na rua, o monitoramento, garantir que a população esteja protegida. Integração, tecnologia e inteligência. Não adianta eu botar a câmera se a central fica do outro lado da cidade. A central tem que estar perto. Uma central de monitoramento em cada região administrativa, conectada à delegacia e ao batalhão da polícia", explicou.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 10/10/2026 16:08
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