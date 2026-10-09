Em Águas Claras, Leandro Grass reforça propostas para o transporte público

Durante a panfletagem, Grass conversou com apoiadores e ambulantes da região - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/D.A.Press)

Durante agenda de campanha na noite desta sexta-feira (9/10), o candidato ao GDF, Leandro Grass (PT), apresentou para a população projetos para o transporte público da região. Além disso, ele também conversou com vendedores ambulantes, que reclamaram da falta de um espaço regularizado para trabalhar.

Sobre o transporte, Grass disse que "precisamos recuperar o metrô". A proposta do candidato é melhorar a qualidade dos trens, ampliar os vagões e recuperar as estações. "O metrô está muito mal-cuidado. Temos que resgatar o nosso metrô", afirmou.

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No projeto de expansão do candidato está a ampliação das linhas em Ceilândia, Setor O, Recanto das Emas, Candangolândia e Núcleo Bandeirante. "É necessário fazer com que o sistema de trilhos seja principal transporte de Brasília", disse. Segundo o candidato, esse projeto é de médio a longo prazos que será iniciado com a integração e construção do monotrilho.

Durante a panfletagem, Grass conversou com ambulantes da região. Uma das principais reclamações é a falta de local regularizado para o comércio. "Em razão do péssimo modelo de desenvolvimento econômico do DF, muita gente está indo para a informalidade", destacou o candidato.

Grass prometeu organização para que os ambulantes consigam trabalhar sem criar rivalidade com o comércio local. "Nós iremos fazer o cadastro para que esses comerciantes ambulantes possam ter um local legalizado para trabalhar. Meu governo vai cuidar dos ambulantes e dos trabalhadores de rua", pontuou.