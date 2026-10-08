"A gente não vai reajustar impostos", garante Celina a setor produtivo

Celina disse que o principal pedido do setor Ã© o nÃ£o-reajuste de impostos - (crédito: Vinicius Saiki/DivulgaÃ§Ã£o)

A governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) se reúne, na noite desta quinta-feira (8/10), com empresários representantes do setor produtivo do Distrito Federal para ouvir demandas e falar sobre o desenvolvimento de Brasília. Mais cedo, durante agenda em Planaltina, Celina disse que o principal pedido do setor é o não-reajuste de impostos.

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“Este já é um compromisso nosso que está no nosso plano de governo. A gente não vai reajustar impostos. A gente quer que as pessoas, inclusive, tenham condição de empregar mais pessoas, de gerar mais empregos, de gerar mais renda. Então, esse é o primeiro primeiro pedido deles. O segundo é a segurança jurídica. E isso a gente está muito comprometido”, garantiu Celina.

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Ela afirmou que a digitalização do governo vai ajudar os empresários. “O governo digital que nós estamos fazendo, vai dar agilidade cada vez mais para o cidadão e para o empresário”, ressaltou.