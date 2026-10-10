Homem morre após ser atropelado por ônibus na Via Estrutural

De acordo com a PM, o condutor do ônibus foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi negativo para o consumo de álcool. - (crédito: PMDF/Divulgação )

Um homem de 46 anos, ainda não identificado, morreu na tarde deste sábado (10/10) depois de ser atropelado por um ônibus, na Via Estrutural. A veículo seguia sentido Plano Piloto, trafegando pela faixa direita, quando o motorista foi surpreendido pela vítima. De acordo com o condutor, o pedestre teria ultrapassado a barreira metálica de proteção, à margem da via, e tentado atravessar a pista correndo.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o pedestre carregava consigo uma garrafa de bebida alcoólica destilada no momento do acidente, que foi encontrada perto do corpo.

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De acordo com a corporação, o condutor do ônibus foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi negativo para o consumo de álcool.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) também foi acionado para o atendimento e, ao tentarem prestar os primeiros socorros à vítima, os militares constataram a morte do homem. A área foi isolada pela PMDF para perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que investigará as circunstâncias do acidente.