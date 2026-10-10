Morre a pioneira Alice Bisol Cascão, aos 93 anos

Alice Bisol Cascão: história de Brasília ao lado do marido - (crédito: Acervo pessoal )

Morreu, neste sábado (10/10), Alice Maria Bisol Cascão, uma das pioneiras de Brasília, aos 93 anos. A morte foi confirmada por um dos filhos, Elson Cascão II. A causa não foi informada.

Nascida em Goiânia (GO), Alice chegou a Brasília ainda durante a construção da então nova capital federal, em 1958. Ao lado do marido, o empresário Elson Cascão, ligado ao desenvolvimento econômico do Distrito Federal, desempenhou papel de destaque no início do processo de crescimento da cidade.

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A atuação da família tem, desde o princípio, ligação com o comércio de combustíveis, por meio da Rede Cascol, inaugurada naquele mesmo ano. A primeira unidade da empresa, o Auto Posto Paranoá, foi aberta na antiga Cidade Livre, onde hoje está localizado o Núcleo Bandeirante.

Alice Bisol Cascão ao lado do marido, Elson Cascão, em frente ao primeiro posto aberto pela empresa da família, a Rede Cascol (foto: Acervo pessoal )

Em 1959, foi aberto o posto popularmente conhecido como "Disco Voador", na Candangolândia. Elson morreu em 2024, aos 92 anos. Ele também se destacou no ramo da pecuária. Junto do companheiro, Alice teve quatro filhos. Além de Elson II, o Elsinho, também deu à luz a Elca, Elce e Elma, além de nove netos e oito bisnetos.

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"Ela foi uma guerreira, sabe? Eu acredito que foi uma pessoa de muito apoio ao meu pai durante toda a vida. Foram casados durante 68 anos. Meu pai teve o sucesso que teve justamente por ter tido uma mulher de pulso, de garra, que segurou todos os problemas e ajudou a garantir as vitórias que os dois tiveram", orgulhou-se Elson, ao Correio.

"Foi uma mulher excepcional. É uma perda dolorosa, mas nós sabemos que a vida é assim. Foram 93 anos bem vividos. Criou quatro filhos sozinha. Naquela época não existia nada disso de babá, então foi ela mesma, guerreira", completou.

Conforme explicou Elsinho, o velório está marcado para às 13h deste domingo (11/10). A cremação será realizada no final da tarde.