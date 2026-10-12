Homem agride companheira na frente da filha e ateia fogo na casa

A mulher e a criança foram conduzidas à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, em Ceilândia, para o registro da ocorrência - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Um homem é procurado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após agredir a companheira na frente da filha do casal, de 5 anos, e atear fogo na residência da família, na QNP 24, em Ceilândia. O caso ocorreu na manhã desse domingo (11/10) e é investigado no âmbito da Lei Maria da Penha.

A corporação foi acionada inicialmente para atender a um chamado de incêndio em residência. Ao chegarem ao endereço, as equipes constataram a situação de violência doméstica. Segundo relatos da vítima aos policiais, as agressões físicas ocorreram na presença da criança. A mulher conseguiu sair do imóvel com a filha e, logo em seguida, o agressor incendiou a casa e fugiu do local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), que atuou no combate ao incêndio, informou que as chamas tomaram conta de um imóvel localizado nos fundos do lote. Três cômodos foram atingidos pelo fogo. Três viaturas foram empregadas no socorro.

Diante dos fatos, a mulher e a criança foram conduzidas à 2ª Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam II), em Ceilândia, para o registro da ocorrência e a solicitação de perícia técnica no imóvel atingido pelo fogo. A PMDF informou que realiza patrulhamento na região para localizar e prender o suspeito, que até o momento segue foragido.

Leia também: Polícia prende homem suspeito de duplo homicídio em Ceilândia











Onde pedir ajuda:

» Ligue 190: Polícia Militar (PMDF);

» Ligue 197: Polícia Civil (PCDF);

» Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres). Por esse canal, também podem ser feitas denúncias de forma anônima, 24 horas por dia, todos os dias.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam):

Deam 1: EQS 204/205, Asa Sul (atende todo o DF, exceto Ceilândia)

Deam 2: St. M QNM 2, Ceilândia (atende Ceilândia)

» Ouvidoria das Mulheres (Conselho Nacional do Ministério Público): para encaminhamento de denúncias diretamente ao Ministério Público.

WhatsApp: (61) 9366-9229

Telefones: (61) 3315-9467 / 3315-9468

» Ouvidoria Nacional da Mulher (Conselho Nacional de Justiça): para questões e denúncias sobre o andamento de processos judiciais.

Telefone: (61) 2326-4615