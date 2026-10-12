Marotinha 2026 premia 65 crianças com bicicletas e troféus

Por Luana Nogueira - Especial para o Correio

A Marotinha 2026, realizada pelo Correio Braziliense em comemoração ao Dia das Crianças, nesta segunda-feira (12/10), no Eixo Cultural Ibero-Americano, teve 65 crianças classificadas em primeiro lugar. Além do troféu, os vencedores ganharam uma bicicleta. Durante o evento, a criançada teve oportunidade de praticar exercício físico de forma lúdica e divertida.

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Gustavo Dias Martins, de 11 anos, foi o vencedor do percurso de 300 metros. Acompanhado dos pais e tios, contou animado que iniciou a corrida já com expectativa de ganhar. “A sensação de ganhar um troféu é muito boa. Gosto muito de correr e me diverti bastante hoje.”

A mãe de Gustavo, Luciana Dias Martins, é profissional da educação e faz questão de inscrever o filho em todas as maratonas infantis. Para ela, a Marotinha é uma forma de o filho praticar exercício e conviver com outras crianças. “O Gustavo gosta muito de praticar esporte. E aqui ele tem a oportunidade de interagir com outras crianças”, afirmou.

Convivência

O Grupo Olimpo Educação foi um dos apoiadores do evento. Representando a instituição, a coordenadora de marketing Julia Diehl destacou que a corrida é um espaço para a garotada estreitar os laços com os pais e com outras crianças.

“No Olimpo, a gente tem uma política de trazer a família para dentro do colégio. Isso faz muito diferença. Muitas vezes, na correria do dia, os pais não têm o tempo que gostariam de ter com seus filhos e esse tipo de evento promove exatamente isso: um espaço para as crianças se divertirem com seus pais.”

Concentração

Os reflexos do exercício físico também são percebidos na escola. Maria das Graças de Oliveira é mãe da Lívia, de 10 anos, que, pelo terceiro ano consecutivo, ganhou o troféu de primeiro lugar na Marotinha. Livia pratica atletismo e vôlei desde os 6 anos de idade. “Eu gosto muito de praticar esportes e a minha mãe me apoia. Sei que isso é bom para meu futuro”, disse.

A mãe conta que, além dos benefícios para a saúde, ela percebe melhora no desempenho educacional da filha. “Ela participa de um projeto de atletismo na escola que a deixa mais motivada para ir estudar. Além disso, eu notei que ela se tornou mais disciplinada e tem se concentrado melhor nos estudos”, relatou.