"Minha palavra é que não vai ter reajuste de impostos", afirma Celina Leão

A governadora Celina Leão (PP) prometeu não aumentar impostos e afirmou que pretende reduzir a carga tributária no Distrito Federal para estimular investimentos, gerar empregos e ampliar a renda. A declaração foi feita durante um encontro com empresários em Ceilândia, nesta segunda-feira (12/10).

Leia também: Celina Leão e Leandro Grass participam de sabatinas do Correio e TV Brasília

“Minha palavra é que não vai ter reajuste de impostos. No que pudermos, vamos diminuir a carga tributária, para termos mais desenvolvimento, gerar mais emprego e renda aqui no DF”, afirmou Celina ao comentar as preocupações do setor produtivo com mudanças nas regras tributárias e a insegurança jurídica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A governadora também defendeu a atuação do Banco de Brasília (BRB) como instrumento de incentivo à economia local. Ela destacou que, por ser uma instituição pública, o banco deve oferecer condições diferenciadas de financiamento para estimular empresas e atividades produtivas no Distrito Federal.

“O BRB tem um papel muito importante. Ele tem que fomentar o setor produtivo. É um banco público e o banco público tem que ter uma taxa diferenciada para que ele desenvolva e produza no DF”, declarou. Celina citou projetos de expansão econômica, incluindo a criação de quatro polos de desenvolvimento e a implantação de uma cidade tecnológica. Segundo a governadora, as iniciativas devem contribuir para atrair empreendimentos e ampliar a atividade econômica na região.

A candidata afirmou que o governo aposta no fortalecimento do setor produtivo como caminho para ampliar a oferta de postos de trabalho e a geração de renda. Durante o encontro, ela também ouviu demandas de empresários sobre as condições necessárias para manter e expandir negócios.