Homem é preso por tentativa de homicídio no Recanto das Emas

Um homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após disparar contra um rival na Quadra 115 do Recanto das Emas. O crime foi motivado por um acerto de contas decorrente de uma briga ocorrida duas semanas antes, na qual a vítima teria atingido o suspeito com golpes de faca. Na ação, também foram apreendidos uma pistola calibre .380 ACP e um carro preto utilizado no ataque.

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O caso ocorreu na manhã de domingo (11/10), por volta das 10h30. Alertados sobre os tiros, policiais militares acionados pelo Centro de Operações identificaram o veículo suspeito por meio de imagens de câmeras de segurança fornecidas pela vítima, que também indicou o paradeiro do agressor. No endereço apontado, os agentes flagraram os suspeitos tentando esconder o automóvel na garagem de uma residência.

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Durante as buscas no local, as equipes encontraram estojos de munição deflagrados dentro do carro e na via pública, além da arma de fogo escondida no imóvel. Um dos abordados assumiu a autoria dos disparos e a posse do armamento. Ele, a vítima e outros dois suspeitos de participação no crime foram encaminhados à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) para o registro da ocorrência.