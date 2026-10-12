Confira a lista dos 65 vencedores da Marotinha 2026

A Marotinha 2026 teve 65 vencedores. A corrida infantil, realizada nesta segunda-feira, Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida, teve dois mil inscritos. A competição foi dividida em baterias de 20 crianças, masculino e feminino. Cada vencedor recebe uma bicicleta como prêmio. Todos os participantes inscritos que completam o percurso ganham medalha.
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Confira a lista
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Alice Alves, 8 anos
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Amélia Santos Gonçalves, 3 anos
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Ana Julia Ferreira Martins, 11 anos
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Anny Ester, 12 anos
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Antônio Felipe, 9 anos
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Arthur Divino da Silva Peres, 12 anos
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Arthur Ferreira Rodrigues, 8 anos
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Arthur Hipolito, 5 anos
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Ayla Nunes, 6 anos
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Ayla Paulino, 6 anos
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Benício Lima Barreto, 10 anos
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Bernardo Daniel Ribeiro, 6 anos
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Cauã Sampaio Alves da Silva, 7 anos
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Clara Lima das Virgens, 9 anos
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Clarisse Torres de Britto, 7 anos
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Daniel Silva Rodrigues, 12 anos
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Davi Cundari de Araujo Sisterolli, 4 anos
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Davi Luis, 7 anos
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Davi Meireles Rodrigues, 13 anos
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Diogo Correa Sampaio, 10 anos
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Emauelle Mendes, 7 anos
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Felipe Matias Marinho, 7 anos
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Felipe Ribeiro, 12 anos
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Gabriel Lúcio Trigueiro, 8 anos
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Giovana Chelotti Rocha, 7 anos
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Gustavo Dias Martins, 11 anos
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Heitor Souza da Cruz, 6 anos
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Heloísa Vaz, 8 anos
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Isaac Noah de Oliveira Candido, 7 anos
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Isabelle Montalvão, 8 anos
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Isabelly Lima Dias de Oliveira, 7 anos
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João Carlos Matos Fernandez, 7 anos
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João Miguel Pereira Barros, 8 anos
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José Rafael de Oliveira Silva, 4 anos
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Leonardo Guimarães, 9 anos
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Levi Costa Alencar, 3 anos
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Lívia Maria Gomes, 10 anos
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Lívia Rodrigues de Oliveira, 10 anos
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Luan Henrique Barbosa Silva, 10 anos
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Lucas Ferreira, 7 anos
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Luiza Martins da Silva, 4 anos
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Maeva Aredes de Melo, 4 anos
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Marcela Ferro Martins, 7 anos
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Maria Costa, 9 anos
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Maria Ester Rodrigues de Sousa, 12 anos
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Maria Luísa Quintães Lontra, 9 anos
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Mariana Muños dos Reis, 5 anos
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Marina Dias Fernandes, 11 anos
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Miguel Medeiros, 4 anos
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Murilo Kallahan Maximino Medeiros, 10 anos
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Murilo Veloso, 5 anos
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Pedro Miguel, 6 anos
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Ravi Medida Pimenta, 5 anos
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Rebeka Sophia, 13 anos
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Ruth Maria Rodrigues de Sousa, 3 anos
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Ruth Evangelista Siqueira, 11 anos
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Sara Tamazini, 9 anos
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Sofia Peres dos Santos, 12 anos
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Sophia Matos, 5 anos
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Theo Lima Franzoni, 9 anos
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Thomas Jordan Gomes Ribeiro, 3 anos
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Tony Lamounier Villas Boas, 5 anos
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Vitor Pereira, 13 anos
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Yara Paulino, 9 anos