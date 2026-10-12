Confira a lista dos 65 vencedores da Marotinha 2026

Todos os incritos que completam a prova ganham medalha. Os vencedores em cada bateria têm como prêmio uma bicicleta - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

A Marotinha 2026 teve 65 vencedores. A corrida infantil, realizada nesta segunda-feira, Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida, teve dois mil inscritos. A competição foi dividida em baterias de 20 crianças, masculino e feminino. Cada vencedor recebe uma bicicleta como prêmio. Todos os participantes inscritos que completam o percurso ganham medalha.

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