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MAROTINHA 2026

Confira a lista dos 65 vencedores da Marotinha 2026

Cada um recebe uma bicicleta como prêmio e todos os participantes inscritos que completam a prova ganham medalha

Todos os incritos que completam a prova ganham medalha. Os vencedores em cada bateria têm como prêmio uma bicicleta - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)
Todos os incritos que completam a prova ganham medalha. Os vencedores em cada bateria têm como prêmio uma bicicleta - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

A Marotinha 2026 teve 65 vencedores. A corrida infantil, realizada nesta segunda-feira, Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida, teve dois mil inscritos. A competição foi dividida em baterias de 20 crianças, masculino e feminino. Cada vencedor recebe uma bicicleta como prêmio. Todos os participantes inscritos que completam o percurso ganham medalha.

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Confira a lista

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  • Alice Alves, 8 anos

  • Amélia Santos Gonçalves, 3 anos

  • Ana Julia Ferreira Martins, 11 anos

  • Anny Ester, 12 anos

  • Antônio Felipe, 9 anos

  • Arthur Divino da Silva Peres, 12 anos

  • Arthur Ferreira Rodrigues, 8 anos

  • Arthur Hipolito, 5 anos

  • Ayla Nunes, 6 anos

  • Ayla Paulino, 6 anos

  • Benício Lima Barreto, 10 anos

  • Bernardo Daniel Ribeiro, 6 anos

  • Cauã Sampaio Alves da Silva, 7 anos

  • Clara Lima das Virgens, 9 anos

  • Clarisse Torres de Britto, 7 anos

  • Daniel Silva Rodrigues, 12 anos

  • Davi Cundari de Araujo Sisterolli, 4 anos

  • Davi Luis, 7 anos

  • Davi Meireles Rodrigues, 13 anos

  • Diogo Correa Sampaio, 10 anos

  • Emauelle Mendes, 7 anos

  • Felipe Matias Marinho, 7 anos

  • Felipe Ribeiro, 12 anos

  • Gabriel Lúcio Trigueiro, 8 anos

  • Giovana Chelotti Rocha, 7 anos

  • Gustavo Dias Martins, 11 anos

  • Heitor Souza da Cruz, 6 anos

  • Heloísa Vaz, 8 anos

  • Isaac Noah de Oliveira Candido, 7 anos

  • Isabelle Montalvão, 8 anos

  • Isabelly Lima Dias de Oliveira, 7 anos

  • João Carlos Matos Fernandez, 7 anos

  • João Miguel Pereira Barros, 8 anos

  • José Rafael de Oliveira Silva, 4 anos

  • Leonardo Guimarães, 9 anos

  • Levi Costa Alencar, 3 anos

  • Lívia Maria Gomes, 10 anos

  • Lívia Rodrigues de Oliveira, 10 anos

  • Luan Henrique Barbosa Silva, 10 anos

  • Lucas Ferreira, 7 anos

  • Luiza Martins da Silva, 4 anos

  • Maeva Aredes de Melo, 4 anos

  • Marcela Ferro Martins, 7 anos

  • Maria Costa, 9 anos

  • Maria Ester Rodrigues de Sousa, 12 anos

  • Maria Luísa Quintães Lontra, 9 anos

  • Mariana Muños dos Reis, 5 anos

  • Marina Dias Fernandes, 11 anos

  • Miguel Medeiros, 4 anos

  • Murilo Kallahan Maximino Medeiros, 10 anos

  • Murilo Veloso, 5 anos

  • Pedro Miguel, 6 anos

  • Ravi Medida Pimenta, 5 anos

  • Rebeka Sophia, 13 anos

  • Ruth Maria Rodrigues de Sousa, 3 anos

  • Ruth Evangelista Siqueira, 11 anos

  • Sara Tamazini, 9 anos

  • Sofia Peres dos Santos, 12 anos

  • Sophia Matos, 5 anos

  • Theo Lima Franzoni, 9 anos

  • Thomas Jordan Gomes Ribeiro, 3 anos

  • Tony Lamounier Villas Boas, 5 anos

  • Vitor Pereira, 13 anos

  • Yara Paulino, 9 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 12/10/2026 21:28
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