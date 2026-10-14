Polícia recupera no DF retroescavadeira furtada em São Paulo

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou, nesta quarta-feira (14/10), uma retroescavadeira furtada em São Paulo (SP). Segundo as informações das autoridades, o maquinário era avaliado em R$ 400 mil e foi encontrado no imóvel de um suspeito em Água Quente.

A abordagem iniciou após a Inteligência da PMDF receber as informações sobre a localização da retroescavadeira. Ao chegar no local, os policiais encontraram o maquinário e constataram que havia alterações no veículo.

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Diante da situação, o suspeito foi levado, juntamente com o maquinário, para a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) para providências legais cabíveis.