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CRIME

Polícia recupera no DF retroescavadeira furtada em São Paulo

O maquinário foi furtado em São Paulo e era avaliado em R$ 400 mil. O suspeito foi levado para a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte)

Polícia recupera retroescavadeira furtada em Água Quente - (crédito: PMDF/Divulgação)
Polícia recupera retroescavadeira furtada em Água Quente - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou, nesta quarta-feira (14/10), uma retroescavadeira furtada em São Paulo (SP). Segundo as informações das autoridades, o maquinário era avaliado em R$ 400 mil e foi encontrado no imóvel de um suspeito em Água Quente.

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A abordagem iniciou após a Inteligência da PMDF receber as informações sobre a localização da retroescavadeira. Ao chegar no local, os policiais encontraram o maquinário e constataram que havia alterações no veículo.

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Diante da situação, o suspeito foi levado, juntamente com o maquinário, para a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) para providências legais cabíveis.

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 14/10/2026 11:27
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