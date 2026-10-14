‘Gostoso’ também aparece em ato na Esplanada dos Ministérios

Nas imagens, ele aparece sem camisa, em meio a bandeiras e cartazes favoráveis ao presidente e à Palestina - (crédito: Reprodução/Instagram)

O “Gostoso” também marcou presença na Esplanada dos Ministérios, durante o ato pró-Lula, nesta terça-feira (13/10). Um homem musculoso, sem camisa e com o rosto coberto por uma máscara foi filmado em frente ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. A aparição chamou a atenção em meio à manifestação, que reuniu milhares de pessoas em defesa da democracia e contra o bolsonarismo.

O personagem brasiliense remete ao chamado “Gostoso da Paulista”, homem musculoso e mascarado que ganhou repercussão nas redes sociais após aparecer em uma manifestação de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizada na Avenida Paulista, em São Paulo, no domingo (11/10). Nas imagens, ele aparece sem camisa, em meio a bandeiras e cartazes favoráveis ao presidente e à Palestina.

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A presença do personagem na capital federal dá continuidade ao tom bem-humorado que marcou a convocação do ato. Nas redes sociais, a chamada para a manifestação questionava: “Cadê os gostosos de Brasília?”. A publicação defendia que a democracia precisava da participação de todos, “inclusive dos bonitos”, e convocava pessoas contrárias ao bolsonarismo a comparecerem ao Museu Nacional da República.

A aparição do “Gostoso da Esplanada” também provocou comentários bem-humorados na internet. “Eu apoio essa causa. Bora, galera, homens gostosos com Lula”, escreveu uma usuária. Outra sugeriu que “cada estado deveria ter um muso”. Uma terceira comentou: “Essas manifestações estão ficando muito gostosas pro meu gosto”.

Apesar da repercussão, as identidades do homem filmado na Avenida Paulista e do homem filmado no Ministério ainda não foram reveladas.