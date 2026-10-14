DF tem previsão de chuva e trovoadas nos próximos dias

De acordo com o meteorologista, não está descartada a ocorrência de fenômenos mais intensos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A chuva volta a aparecer no Distrito Federal nesta quarta-feira (14/10). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. Apesar da possibilidade de precipitações, o calor deve continuar.

Nesta quarta-feira, os termômetros devem registrar mínima de 21°C e máxima de 33°C. A umidade relativa do ar pode variar entre 25% e 85%. O DF também está sob alerta para baixa umidade, com índices que podem ficar entre 20% e 30%.

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O meteorologista do Inmet Olivio Bahia explica que o aumento da quantidade de vapor de água na atmosfera contribui para a formação de nuvens e eleva a possibilidade de chuva. Segundo ele, o tempo deve permanecer quente e abafado.

“Aumentando a água na atmosfera, temos a elevação da chance de chuva”, afirmou.

De acordo com o meteorologista, não está descartada a ocorrência de fenômenos mais intensos. “Como está muito quente, a instabilidade atmosférica está sempre alta. Com o incremento de vapor de água na atmosfera, não descartamos a ocorrência de temporais, ventanias e granizo, mesmo que localizados”, alertou.

Na quinta-feira (15/10), a previsão indica temperaturas mais amenas, com mínima de 20°C e máxima de 29°C.