PMDF prende condenado por tráfico e procurados por violência doméstica no DF

Policiais identificaram um homem com mandado de prisão em aberto pelos crimes de furto e violência doméstica e familiar - (crédito: Divulgação)

Em uma ofensiva contra foragidos da Justiça na noite desta terça-feira (13/10), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) retirou das ruas dois homens procurados e apreendeu um adolescente com pendências judiciais. As prisões ocorreram em um intervalo de três horas durante patrulhamentos em Ceilândia, Samambaia e Taguatinga, e capturaram condenados por tráfico de drogas, violência doméstica e furto.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 17h30, na QS 421, em Samambaia. Uma equipe do 11º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para verificar uma possível situação de violência doméstica e familiar. Durante a abordagem, os policiais identificaram um homem com mandado de prisão em aberto pelos crimes de furto e violência doméstica e familiar. Ele foi encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (DP).

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Às 20h, na QNM 06, em Ceilândia, policiais da equipe RP 28, do 8º Batalhão, apreenderam um adolescente que possuía mandado de busca e apreensão em aberto.

Meia hora depois, às 20h30, a mesma equipe prendeu outro homem, desta vez em Taguatinga. Segundo a PMDF, o suspeito tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas e mais de 11 anos de pena a cumprir.

Leia também: Suspeito de matar casal em Ceilândia já foi preso por violência doméstica



A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois homens e apreendeu um adolescente com pendências judiciais durante ações realizadas na noite desta terça-feira (13/10), em Ceilândia, Samambaia e Taguatinga.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 17h30, na QS 421, em Samambaia. Uma equipe do 11º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para verificar uma possível situação de violência doméstica e familiar. Durante a abordagem, os policiais identificaram um homem com mandado de prisão em aberto pelos crimes de furto e violência doméstica e familiar. Ele foi encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (DP).

Às 20h, na QNM 06, em Ceilândia, policiais da equipe RP 28, do 8º Batalhão, apreenderam um adolescente que possuía mandado de busca e apreensão em aberto.

Meia hora depois, às 20h30, a mesma equipe prendeu outro homem, desta vez em Taguatinga. Segundo a PMDF, o suspeito tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas e mais de 11 anos de pena a cumprir.