Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 150 milhões nesta quarta

A Mega-Sena vai sortear, nesta quarta-feira (14/10), o prêmio acumulado em R$ 150 milhões. Os números do concurso 3.070 serão anunciados a partir das 21h (horário de Brasília). No último sorteio, nenhum apostador acertou as dezenas divulgadas: 05, 19, 22, 44, 47 e 57.

Os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar suas apostas até as 20h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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Os concorrentes que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Para isso é necessário criar um registro no site Loterias online da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.





