Cirurgião-dentista suspenso pelo CRO-DF é flagrado realizando rinoplastia

José Augusto Toledo Patay foi levado à 5ª DP (Asa Norte), onde foi autuado em flagrante por suspeita de exercício ilegal de arte dentária - (crédito: Reprodução/PCDF)

O cirurgião-dentista José Augusto Toledo Patay, de 45 anos, foi autuado em flagrante, nesta terça-feira (13/10), após ser encontrado realizando uma rinoplastia em um paciente em um estabelecimento localizado no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). De acordo com o boletim de ocorrência (BO), ao qual o Correio teve acesso, o suspeito estava com o exercício profissional suspenso pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO-DF).

A investigação começou após um fiscal do Conselho verificar que, mesmo com o comunicado da suspensão cautelar e da proibição de realizar atendimentos, devido a denúncias feitas por paciente, o dentista continuava a exercer atividades profissionais. Conforme o BO, o responsável pela fiscalização disse em depoimento que os atendimentos realizados ocorriam fora do horário comercial, especialmente à noite, com as portas trancadas.

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Foi a fiscalização do CRO-DF que procurou a Polícia Civil (PCDF) para denunciar o caso. O Conselho também suspeita que o profissional realizava procedimentos cirúrgicos estéticos que extrapolavam as competências permitidas. Entre elas, rinoplastia, detectada no flagrante, cirurgias abertas e lifting facial.

Ao chegar ao local, a polícia e a fiscalização do CRO-DF encontraram outras três pessoas aguardando atendimento pelo dentista, além da paciente que realizava a rinoplastia. O Conselho também identificou possíveis irregularidades relacionadas às condições de biossegurança do local onde o profissional atendia, e encaminhou um ofício à Vigilância Sanitária.

José Augusto foi levado à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde foi autuado em flagrante por suspeita de exercício ilegal de arte dentária, previsto no artigo 282 do Código Penal. O dentista foi liberado e deverá comparecer à Justiça quando for intimado.

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Veja a nota do CRO-DF

O Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF) realizou uma diligência de fiscalização, com o apoio da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na região do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). A ação resultou na condução do cirurgião-dentista José Augusto Toledo Patay à 5a Delegacia de Polícia (Asa Norte).

O profissional é alvo de diversas denúncias de pacientes por supostas irregularidades em procedimentos odontológicos e, por decisão do Plenário do CRO-DF,encontra-se sob suspensão cautelar, estando impedido de exercer a Odontologia durante a vigência da medida.

Durante a diligência, as autoridades constataram que o investigado descumpria a ordem de suspensão e prestava atendimentos em uma clínica que não possuía os devidos licenciamentos sanitários e registros obrigatórios. O profissional foi flagrado no momento em que realizava um procedimento para o qual não possuía autorização legal, além de estar impedido de exercer a Odontologia em razão da suspensão cautelar de seu registro profissional. O investigado poderá responder administrativamente perante o CRO-DF, bem como criminalmente pela possível prática do delito previsto no artigo 282, § 5o, do Código Penal, que trata do exercício profissional durante o período de suspensão, sem prejuízo da apuração de eventuais crimes contra a saúde pública.

Com esta ação, o CRO-DF reafirma o seu papel institucional de atuar firmemente na proteção à sociedade e no bom prestígio da odontologia, garantindo que a população receba atendimentos seguros e por profissionais devidamente qualificados e regulares.

O CRO-DF reforça o compromisso com a segurança da saúde pública e orienta que qualquer cidadão verifique a regularidade de profissionais e estabelecimentos antes de realizar procedimentos. Denúncias podem ser formalizadas de forma segura nos canais oficiais dos órgãos competentes.