Celina participa de encontro com lideranças no Itapoã

Celina se reuniu com representantes locais na Igreja Libertar e ouviu demandas sobre o comércio da região - (crédito: Foto: Julia Costa/CB/DA Press)

Em agenda no Itapõa, nesta quarta-feira (14/10), Celina Leão (PP) se encontrou com lideranças religiosas e do comércio local da região na Igreja Libertar. A candidata afirmou que “quer investir no micro e pequeno negócio”, caso seja reeleita.

Após ouvir falas de representantes do comércio local, Celina comentou sobre a construção da Feira do Itapõa. “Quando construímos uma feira, é para atender a população e os feirantes. Não é para os feirantes ficarem com raiva do lugar. Então, quando me informaram que você não queria a feira naquele lugar, a primeira coisa que determinamos é que vocês fossem ouvidos para determinar um novo local”, disse aos presentes.

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No local, Celina ressaltou as obras de infraestrutura na região, como o recapeamento da Avenida Del Lago e instalação de iluminação pública. A candidata destacou, ainda, a criação de estruturas em todas as regiões administrativas para incentivar a autonomia financeira e o acolhimento de mulheres.

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No encontro, a candidata agradeceu ao apoio de eleitores de candidatos como José Roberto Arruda (PSD) e Paula Belmonte (PSDB) e afirmou que este é o “segundo turno da unidade”.

Aos representantes locais, Celina prometeu a regularização das terras do Paranoá e afirmou que, caso eleita, as primeiras escrituras serão entregues em dezembro. A candidata também se comprometeu com obras de infraestrutura na região do Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, com obras para levar água e iluminação pública ao local.

* Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho