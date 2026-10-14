Se reeleita, Celina promete priorizar saúde pública do DF

Orçamento do DF para o ano que vem tem previsão de R$ 8 bilhões, segundo a governadora - (crédito: Ed Alves/CB)

Em sabatina promovida pelo Correio Braziliense e pela TV Brasília, a governadora e candidata à reeleição ao GDF, Celina Leão (PP), projetou os primeiros passos que pretende dar caso seja reeleita. Segundo ela, a saúde pública será a área de atenção prioritária.

O orçamento do DF para o ano que vem tem previsão de R$ 8 bilhões, segundo a governadora. “A área prioritária continuará sendo a saúde do DF. Estamos na construção de hospitais, como o de São Sebastião. O oncológico será licitado novamente, entregamos cinco UPAs este ano”, detalhou. No entanto, Celina enfatizou a necessidade da contratação de mais profissionais. “Não adianta ter estrutura se faltam profissionais. Contratamos 500 médicos, mas não foi suficiente. Vamos contratar mais médicos, enfermeiros e técnicos”, acrescentou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Sabatina do Correio ajuda eleitor a avaliar propostas de Celina e Grass

Nos primeiros minutos da sabatina, Celina Leão, ao ser questionada sobre a mesa diretora da Câmara Legislativa do DF, afirmou que a prioridade é vencer as eleições para, depois, conversar com os distritais. “Fiz apelo para que isso fosse decidido após eleições. Quero ouvir os deputados, saber o sentimento deles, de quem seria o melhor.”

Atribuiu ao próprio partido, o PL, e ao Republicanos a facilidade para a construção de metas e projetos. “Ouviremos todos”, pontuou.

Segundo turno

Eleitores que não compareceram às urnas no dia 4 de outubro, ainda podem exercer o dever cívico do voto no segundo turno das eleições, que acontece dia 25 de outubro. Para votar, basta estar com o título de eleitor em situação regular, informação que pode ser verificada por meio do aplicativo e-Título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na aba Autoatendimento eleitoral. O voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos, para quem tem entre 16 e 17 anos e para quem tem acima de 70.