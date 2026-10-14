CineClube Mapati exibe clássico de Kubrick sobre inteligência artificial

Como seria conviver com uma inteligência artificial capaz de tomar decisões que colocam vidas em risco? Essa é uma das questões levantadas pelo filme 2001: Uma Odisseia no Espaço, clássico de Stanley Kubrick, que será exibido gratuitamente pelo CineClube Mapati em 23 de outubro, às 19h, no Espaço Cultural Mapati, na Asa Norte.

Lançado em 1968, o filme acompanha diferentes etapas da história humana, da pré-história a uma missão espacial que muda de rumo após uma série de acontecimentos misteriosos. A bordo da nave, o sistema de inteligência artificial HAL 9000, responsável pelas operações e pela segurança da tripulação, passa a apresentar comportamentos que colocam em dúvida a relação de confiança entre humanos e máquinas.

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Com roteiro de Kubrick e do escritor Arthur C. Clarke, o longa aborda a evolução humana, a exploração espacial e os limites da tecnologia. Em vez de oferecer respostas fáceis, a narrativa constrói perguntas sobre o lugar da humanidade diante de máquinas cada vez mais capazes de executar tarefas e tomar decisões.

Quase seis décadas após a estreia, 2001: Uma Odisseia no Espaço continua a provocar debates sobre o futuro da inteligência artificial. Em um cenário de expansão dessas ferramentas, a história de HAL 9000 ganha novas possibilidades de interpretação, especialmente quando o assunto é até que ponto os seres humanos podem confiar nos sistemas que criam.

A sessão integra a programação do CineClube Mapati e terá entrada gratuita, mediante retirada antecipada de ingresso pela internet.

Serviço

CineClube Mapati — 2001: Uma Odisseia no Espaço

Data: 23 de outubro de 2026

Horário: 19h

Local: Espaço Cultural Mapati

Endereço: SHCGN 707 Norte, Bloco K, Casa nº 05, Asa Norte, Brasília

Entrada: gratuita, mediante retirada de ingresso

Ingressos: Sympla

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.