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CineClube Mapati exibe clássico de Kubrick sobre inteligência artificial

Sessão gratuita de "2001: Uma Odisseia no Espaço" será em 23 de outubro, em Brasília

Cena do filme
Cena do filme "2001: Uma Odisseia no Espaço" - (crédito: Divulgação)

Como seria conviver com uma inteligência artificial capaz de tomar decisões que colocam vidas em risco? Essa é uma das questões levantadas pelo filme 2001: Uma Odisseia no Espaço, clássico de Stanley Kubrick, que será exibido gratuitamente pelo CineClube Mapati em 23 de outubro, às 19h, no Espaço Cultural Mapati, na Asa Norte.

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Lançado em 1968, o filme acompanha diferentes etapas da história humana, da pré-história a uma missão espacial que muda de rumo após uma série de acontecimentos misteriosos. A bordo da nave, o sistema de inteligência artificial HAL 9000, responsável pelas operações e pela segurança da tripulação, passa a apresentar comportamentos que colocam em dúvida a relação de confiança entre humanos e máquinas.

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Com roteiro de Kubrick e do escritor Arthur C. Clarke, o longa aborda a evolução humana, a exploração espacial e os limites da tecnologia. Em vez de oferecer respostas fáceis, a narrativa constrói perguntas sobre o lugar da humanidade diante de máquinas cada vez mais capazes de executar tarefas e tomar decisões.

Quase seis décadas após a estreia, 2001: Uma Odisseia no Espaço continua a provocar debates sobre o futuro da inteligência artificial. Em um cenário de expansão dessas ferramentas, a história de HAL 9000 ganha novas possibilidades de interpretação, especialmente quando o assunto é até que ponto os seres humanos podem confiar nos sistemas que criam.

A sessão integra a programação do CineClube Mapati e terá entrada gratuita, mediante retirada antecipada de ingresso pela internet.

Serviço

CineClube Mapati — 2001: Uma Odisseia no Espaço

  • Data: 23 de outubro de 2026

  • Horário: 19h

  • Local: Espaço Cultural Mapati

  • Endereço: SHCGN 707 Norte, Bloco K, Casa nº 05, Asa Norte, Brasília

  • Entrada: gratuita, mediante retirada de ingresso

  • Ingressos: Sympla

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 14/10/2026 21:29 / atualizado em 14/10/2026 21:40
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