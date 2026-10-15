Carreta capotada na Epia Sul mantém via parcialmente interditada

Por José Ghesti*

A carreta que capotou na madrugada desta quinta-feira (15/10), no balão de acesso à Epar, na Epia Sul (sentido Gama), continua bloqueando parcialmente a via. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) trabalha no local para a retirada do veículo e liberar a passagem.

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De acordo com o DER/DF, o condutor do veículo trafegava no sentido aeroporto, quando perdeu o controle e capotou na outra via, ocupando cinco faixas e impedindo a circulação dos motoristas. A pista permanece parcialmente interditada, em razão da presença de óleo na pista.

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O DER/DF informou, ainda, que aguarda a chegada da seguradora para a retirada da carga que a carreta transportava. Na sequência, irão desvirar o veículo. Ainda não há previsão de liberação do trecho. O acesso está sendo feito pela via marginal, no sentido Gama.

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates