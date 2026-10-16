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Eleições 2026

Celina exalta presença nas RAs e mantém foco no 2º turno

Em visita a Santa Maria, governadora destacou obras como a expansão do metrô e reforçou o pedido de mobilização contínua da militância até o dia da votação

Celina Leão (PP) cumpre agenda em Santa Maria - (crédito: Iago Mac Cord/CB/DA Press)
Celina Leão (PP) cumpre agenda em Santa Maria - (crédito: Iago Mac Cord/CB/DA Press)
A governadora Celina Leão (PP), candidata à reeleição, destacou, nesta sexta-feira (16/10), a importância do trabalho de proximidade e da representatividade nas regiões administrativas (RAs) durante agenda em Santa Maria, expressando otimismo para o segundo turno das eleições no Distrito Federal.
A governadora ressaltou que a presença contínua do governo nas cidades tem sido o diferencial da sua atuação política ao longo dos anos. “Eu tenho quatro mandatos, eu sempre fiz um mandato muito próximo das pessoas, muito próximo da população.”
“E nesses cinco meses eu consegui demonstrar isso, a nossa presença com o GDF na sua porta, cuidando da parte da saúde, melhorando a infraestrutura dos hospitais, contratando médico”, acrescentou.
Ela declarou que a receptividade popular reflete a esperança de uma gestão que governa lado a lado com a comunidade em cada localidade do DF. “Estou muito feliz de estar em Santa Maria. Essa cidade tem história. Uma cidade que vai receber o nosso maior projeto estruturante que é o metrô, do Gama para Santa Maria, que a gente está com o estudo técnico pronto”, destacou.
Faltando nove dias para a votação decisiva, Celina reforçou que a mobilização das equipes e dos apoiadores nas ruas não será interrompida. “Olha, a gente tem uma expectativa positiva, mas nós não paramos de trabalhar. É o meu pedido para a militância, nós vamos ficar juntos até o final”.

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Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 16/10/2026 18:24
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