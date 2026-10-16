Celina exalta presença nas RAs e mantém foco no 2º turno

A governadora Celina Leão (PP), candidata à reeleição, destacou, nesta sexta-feira (16/10), a importância do trabalho de proximidade e da representatividade nas regiões administrativas (RAs) durante agenda em Santa Maria, expressando otimismo para o segundo turno das eleições no Distrito Federal.
A governadora ressaltou que a presença contínua do governo nas cidades tem sido o diferencial da sua atuação política ao longo dos anos. “Eu tenho quatro mandatos, eu sempre fiz um mandato muito próximo das pessoas, muito próximo da população.”
“E nesses cinco meses eu consegui demonstrar isso, a nossa presença com o GDF na sua porta, cuidando da parte da saúde, melhorando a infraestrutura dos hospitais, contratando médico”, acrescentou.
Ela declarou que a receptividade popular reflete a esperança de uma gestão que governa lado a lado com a comunidade em cada localidade do DF. “Estou muito feliz de estar em Santa Maria. Essa cidade tem história. Uma cidade que vai receber o nosso maior projeto estruturante que é o metrô, do Gama para Santa Maria, que a gente está com o estudo técnico pronto”, destacou.
Faltando nove dias para a votação decisiva, Celina reforçou que a mobilização das equipes e dos apoiadores nas ruas não será interrompida. “Olha, a gente tem uma expectativa positiva, mas nós não paramos de trabalhar. É o meu pedido para a militância, nós vamos ficar juntos até o final”.
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Por Iago Mac Cord
postado em 16/10/2026 18:24