Celina exalta presença nas RAs e mantém foco no 2º turno

A governadora Celina Leão (PP), candidata à reeleição, destacou, nesta sexta-feira (16/10), a importância do trabalho de proximidade e da representatividade nas regiões administrativas (RAs) durante agenda em Santa Maria, expressando otimismo para o segundo turno das eleições no Distrito Federal.

A governadora ressaltou que a presença contínua do governo nas cidades tem sido o diferencial da sua atuação política ao longo dos anos. “Eu tenho quatro mandatos, eu sempre fiz um mandato muito próximo das pessoas, muito próximo da população.”

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“E nesses cinco meses eu consegui demonstrar isso, a nossa presença com o GDF na sua porta, cuidando da parte da saúde, melhorando a infraestrutura dos hospitais, contratando médico”, acrescentou.

Ela declarou que a receptividade popular reflete a esperança de uma gestão que governa lado a lado com a comunidade em cada localidade do DF. “Estou muito feliz de estar em Santa Maria. Essa cidade tem história. Uma cidade que vai receber o nosso maior projeto estruturante que é o metrô, do Gama para Santa Maria, que a gente está com o estudo técnico pronto”, destacou.

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Faltando nove dias para a votação decisiva, Celina reforçou que a mobilização das equipes e dos apoiadores nas ruas não será interrompida. “Olha, a gente tem uma expectativa positiva, mas nós não paramos de trabalhar. É o meu pedido para a militância, nós vamos ficar juntos até o final”.