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Grass promete regularização gratuita para família de baixa renda e critica Terracap

Candidato ao GDF, Leandro Grass afirmou que vai garantir infraestrutura nas áreas que serão regularizadas, entregar escrituras e encerrar disputas judiciais entre o governo e moradores

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) durante Assembleia Geral com moradores das Estâncias e de Mestre D’Armas, em Planaltina. - (crédito: Maria Eduarda Lavocat/ CB)
O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) durante Assembleia Geral com moradores das Estâncias e de Mestre D’Armas, em Planaltina. - (crédito: Maria Eduarda Lavocat/ CB)

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) prometeu regularizar todas as áreas consolidadas do DF e isentar famílias com renda de até cinco salários mínimos do pagamento pela regularização dos imóveis. As propostas foram apresentadas neste domingo (18/10), durante Assembleia Geral com moradores das Estâncias e de Mestre D’Armas, em Planaltina.

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“Primeiro, nós vamos regularizar todas as áreas que já estão consolidadas, todas. Não tem mais o que conversar, o que discutir. Consolidou, tem que regularizar”, afirmou o candidato.

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Grass também defendeu investimentos em infraestrutura nas áreas que serão regularizadas, incluindo abastecimento de água, saneamento básico, pavimentação, iluminação pública e calçadas. Segundo ele, as famílias de baixa renda não devem ter de escolher entre pagar pela regularização e arcar com as despesas essenciais.

“Quem ganha até cinco salários mínimos não paga. Não paga porque não pode pagar. Ou paga ou come é isso não é justo”, declarou.

O candidato também criticou a atuação da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Para Grass, a empresa tem priorizado a arrecadação em vez de garantir o direito à regularização dos imóveis.

“A Terracap hoje é um escândalo, porque ela virou uma usurpadora, ela virou uma empresa que tira dinheiro das pessoas. Ela não está interessada em garantir o direito. E o papel do governo não é arrancar dinheiro de gente que é trabalhadora”, disse.

Grass afirmou que pretende encerrar os conflitos judiciais entre o governo e os moradores que buscam a regularização fundiária. A proposta, segundo ele, é avançar na solução das pendências e garantir a entrega das escrituras aos proprietários.

Além da regularização dos imóveis, o candidato prometeu ampliar a presença do poder público nas comunidades, com a implantação de escolas e unidades de saúde.

Durante o discurso, Grass criticou os governos anteriores, afirmando que tiveram oito anos para resolver os problemas relacionados à regularização fundiária, mas não o fizeram. O candidato também pediu aos apoiadores que intensifiquem a mobilização na reta final da campanha, conversando com familiares, vizinhos e colegas de trabalho para ampliar o apoio eleitoral.

“Não é mais sobre o PT, não é mais sobre a esquerda, a direita, o PL ou o PT. É sobre o futuro. É o que está em jogo”, declarou.

 

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 18/10/2026 18:21
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