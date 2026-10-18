Grass promete regularização gratuita para família de baixa renda e critica Terracap

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) durante Assembleia Geral com moradores das Estâncias e de Mestre D’Armas, em Planaltina. - (crédito: Maria Eduarda Lavocat/ CB)

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) prometeu regularizar todas as áreas consolidadas do DF e isentar famílias com renda de até cinco salários mínimos do pagamento pela regularização dos imóveis. As propostas foram apresentadas neste domingo (18/10), durante Assembleia Geral com moradores das Estâncias e de Mestre D’Armas, em Planaltina.

“Primeiro, nós vamos regularizar todas as áreas que já estão consolidadas, todas. Não tem mais o que conversar, o que discutir. Consolidou, tem que regularizar”, afirmou o candidato.

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Grass também defendeu investimentos em infraestrutura nas áreas que serão regularizadas, incluindo abastecimento de água, saneamento básico, pavimentação, iluminação pública e calçadas. Segundo ele, as famílias de baixa renda não devem ter de escolher entre pagar pela regularização e arcar com as despesas essenciais.

“Quem ganha até cinco salários mínimos não paga. Não paga porque não pode pagar. Ou paga ou come é isso não é justo”, declarou.

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O candidato também criticou a atuação da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Para Grass, a empresa tem priorizado a arrecadação em vez de garantir o direito à regularização dos imóveis.

“A Terracap hoje é um escândalo, porque ela virou uma usurpadora, ela virou uma empresa que tira dinheiro das pessoas. Ela não está interessada em garantir o direito. E o papel do governo não é arrancar dinheiro de gente que é trabalhadora”, disse.

Grass afirmou que pretende encerrar os conflitos judiciais entre o governo e os moradores que buscam a regularização fundiária. A proposta, segundo ele, é avançar na solução das pendências e garantir a entrega das escrituras aos proprietários.

Além da regularização dos imóveis, o candidato prometeu ampliar a presença do poder público nas comunidades, com a implantação de escolas e unidades de saúde.

Durante o discurso, Grass criticou os governos anteriores, afirmando que tiveram oito anos para resolver os problemas relacionados à regularização fundiária, mas não o fizeram. O candidato também pediu aos apoiadores que intensifiquem a mobilização na reta final da campanha, conversando com familiares, vizinhos e colegas de trabalho para ampliar o apoio eleitoral.

“Não é mais sobre o PT, não é mais sobre a esquerda, a direita, o PL ou o PT. É sobre o futuro. É o que está em jogo”, declarou.



