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Alagamento

Moradores da 26 de Setembro voltam a enfrentar alagamentos após obra na Rua 2

Imagens da 26 de Setembro mostram vias tomadas pela água e dificuldades de circulação na comunidade após chuva neste domingo (18/10)

Rua 2 da 26 de Setembro neste domingo (18/10) - (crédito: Material cedido ao Correio )
Rua 2 da 26 de Setembro neste domingo (18/10) - (crédito: Material cedido ao Correio )

Moradores da Colônia Agrícola 26 de Setembro, no Distrito Federal, enfrentaram novo alagamento neste domingo (18/10), um dia depois da forte chuva que já havia tomado ruas da região. Segundo relatos, a situação se repetiu, e a Rua 2 foi um dos pontos mais afetados.

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De acordo com moradores, nesse sábado (17/10), equipes que realizam serviços de asfaltamento no local passaram um trator pela via e informaram que a rua seria rebaixada para evitar novos alagamentos. A obra, porém, ocorreu pouco antes da chuva, e, segundo os relatos, o cenário piorou durante o temporal.

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Após o alagamento, moradores questionam o resultado do serviço: "O pessoal que tá asfaltando passou o trator ontem dizendo que ia rebaixar a rua para não alagar mais e olha o que virou…".

Veja a situação:

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Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 18/10/2026 17:28
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