Moradores da 26 de Setembro voltam a enfrentar alagamentos após obra na Rua 2

Moradores da Colônia Agrícola 26 de Setembro, no Distrito Federal, enfrentaram novo alagamento neste domingo (18/10), um dia depois da forte chuva que já havia tomado ruas da região. Segundo relatos, a situação se repetiu, e a Rua 2 foi um dos pontos mais afetados.
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De acordo com moradores, nesse sábado (17/10), equipes que realizam serviços de asfaltamento no local passaram um trator pela via e informaram que a rua seria rebaixada para evitar novos alagamentos. A obra, porém, ocorreu pouco antes da chuva, e, segundo os relatos, o cenário piorou durante o temporal.
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Após o alagamento, moradores questionam o resultado do serviço: "O pessoal que tá asfaltando passou o trator ontem dizendo que ia rebaixar a rua para não alagar mais e olha o que virou…".
Veja a situação:
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