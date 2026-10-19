Santuário na Asa Sul recebe relíquia de São Carlo Acutis

O Santuário Santíssimo Sacramento, na Asa Sul, recebeu uma relíquia de primeiro grau de São Carlo Acutis durante uma celebração religiosa realizada neste domingo (18/10). A cerimônia que recebeu o relicário com fios de cabelo do jovem santo marcou os 21 anos da Adoração Perpétua mantida pela igreja e reuniu fiéis em uma missa presidida pelo cardeal Dom João Braz de Aviz.

A celebração eucarística foi concelebrada pelo reitor do santuário, padre Wilson Pereira, e pelo vigário. A programação reuniu a comunidade em torno da Eucaristia e da memória do jovem santo italiano, conhecido pela devoção a Jesus Cristo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Falta de funcionário atrasa abertura da estação do metrô em Samambaia

A entronização da relíquia ganhou destaque por ocorrer em um espaço dedicado à adoração eucarística. Há 21 anos, o santuário oferece aos fiéis a possibilidade de permanecer em oração diante do Santíssimo Sacramento durante as 24 horas do dia. A comemoração reforçou a importância da prática para a vida espiritual da comunidade católica de Brasília.

Durante a homilia, o cardeal Dom João Braz de Aviz ressaltou a importância do crescimento do santuário para a capital e destacou o significado da chegada da relíquia, especialmente para adolescentes e jovens. “Hoje, com a entronização da relíquia de São Carlo Acutis, temos uma chamada muito especial para os adolescentes e jovens descobrirem como ele fez para alcançar a santidade, com este grande amor, essa paixão autêntica e alegre por Jesus na Eucaristia”, afirmou.

Para o padre Lázaro Ilzo Daniel, a chegada da relíquia representa uma graça para o santuário e para os fiéis que frequentam o local. Segundo o vigário, a presença do objeto religioso vai além da lembrança da vida do santo e remete à ligação espiritual entre os cristãos. “Mais do que acolher um objeto que recorda um santo, acolhemos um sinal concreto da comunhão dos santos, que nos recorda que a santidade é possível e que somos chamados a viver unidos a Cristo”, declarou.

O sacerdote destacou que a história de Carlo Acutis pode inspirar pessoas de diferentes idades, sobretudo os jovens, a fortalecer a fé por meio de atitudes cotidianas. “Carlo Acutis foi um jovem profundamente apaixonado por Jesus Cristo, especialmente presente na Eucaristia. Sua vida nos ensina que a santidade não é algo distante ou reservado a pessoas extraordinárias, mas um caminho possível no cotidiano, vivido por meio da oração, da participação na Eucaristia, do amor a Nossa Senhora e da caridade para com os irmãos”, afirmou o padre.

Canonização

O jovem italiano Carlo Acutis, conhecido como o “padroeiro da internet” e apelidado de “ciberapóstolo”, foi canonizado no ano passado e tornou-se oficialmente o primeiro santo millennial da história da Igreja Católica, geração compreendida entre os nascidos entre 1980 e 1995.