Terça-feira será de calor com pouca chance de chuvas e máxima de 34ºC

Bom dia, Brasília! Dia será de calor e baixa umidade - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Bom dia, brasiliense! Nesta terça-feira (20/10), o Distrito Federal amanheceu com sol entre poucas nuvens e bastante calor. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o protagonismo fica para as altas temperaturas, visto que as chuvas, se ocorrerem, devem ser isoladas e rápidas, no fim da tarde e início da noite.

Ao contrário da semana passada, os próximos dias devem ser de temperaturas em elevação e umidade cada vez menor. Hoje, porém, ainda não há avisos meteorológicos relacionados à seca.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Como temos um canal de umidade na parte norte de Goiás, não esperamos porcentagens abaixo de 30% nesta terça. No restante da semana, o cenário muda e podemos registrar momentos de seca mais acentuados, acendendo o alerta de perigo", explicou Mércio Dantas, meteorologista do Inmet.

Leia também: O clima já não cabe na agenda do clima

Nesta madrugada, Brasília registrou temperatura mínima de 18º C, enquanto a máxima pode chegar a 34 ºC em alguns pontos do DF durante a tarde. Já a umidade deve variar entre 30% e 85%. "O destaque fica por conta do calor, que deve aumentar gradativamente nos próximos dias", acrescenta o meteorologista.

Portanto, já sabe: não dispense o protetor solar e capriche na hidratação!