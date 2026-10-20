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Terça-feira será de calor com pouca chance de chuvas e máxima de 34ºC

Protagonismo fica para as altas temperaturas, que podem bater os 34ºC durante a tarde. Expectativa é de umidade cada vez mais baixa nos próximos dias. Vale caprichar na hidratação

Bom dia, Brasília! Dia será de calor e baixa umidade - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Bom dia, Brasília! Dia será de calor e baixa umidade - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Bom dia, brasiliense! Nesta terça-feira (20/10), o Distrito Federal amanheceu com sol entre poucas nuvens e bastante calor. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o protagonismo fica para as altas temperaturas, visto que as chuvas, se ocorrerem, devem ser isoladas e rápidas, no fim da tarde e início da noite.

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Ao contrário da semana passada, os próximos dias devem ser de temperaturas em elevação e umidade cada vez menor. Hoje, porém, ainda não há avisos meteorológicos relacionados à seca.

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"Como temos um canal de umidade na parte norte de Goiás, não esperamos porcentagens abaixo de 30% nesta terça. No restante da semana, o cenário muda e podemos registrar momentos de seca mais acentuados, acendendo o alerta de perigo", explicou Mércio Dantas, meteorologista do Inmet. 

Nesta madrugada, Brasília registrou temperatura mínima de 18º C, enquanto a máxima pode chegar a 34 ºC em alguns pontos do DF durante a tarde. Já a umidade deve variar entre 30% e 85%. "O destaque fica por conta do calor, que deve aumentar gradativamente nos próximos dias", acrescenta o meteorologista.

Portanto, já sabe: não dispense o protetor solar e capriche na hidratação! 

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 20/10/2026 10:58
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