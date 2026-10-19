Mulher é presa com droga escondida nas partes íntimas em visita a penitenciária

A polícia encontrou uma embalagem contendo cerca de 95 gramas de maconha do tipo ice - (crédito: Divulgação/Seape-DF)

Uma diarista de 38 anos foi presa em flagrante, na manhã desta segunda-feira (19/10), após policiais penais encontrarem drogas em suas partes íntimas. O caso ocorreu durante uma visita à Penitenciária II do Distrito Federal (PDF II), em que a visitante foi revistada com uma substância avaliada em R$ 55 mil.

A revista foi feita por um scanner corporal, que apontou um volume de invólucro entre as pernas da mulher. Questionada pelos policiais, ela revelou que levava um pacote introduzido na vagina, retirando o pacote espontaneamente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), a embalagem continha cerca de 95 gramas de maconha do tipo ice. A diarista contou que visitava o companheiro e que as substâncias seriam para outro detento. Ela também relatou que outra mulher teria preparado o pacote, que teria sido entregue em sua residência.

Leia Mais: Homem investigado por extorquir 28 mulheres é preso no Paranoá

Diante dos fatos, a visitante foi encaminhada à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.