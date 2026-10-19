Homem investigado por extorquir 28 mulheres é preso no Paranoá

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta segunda-feira (19/10), um homem investigado por ameaças de morte, injúria racial e extorsão contra uma mulher no Distrito Federal. Ele estava em liberdade provisória e é investigado em outras 27 ocorrências por crimes semelhantes.

As investigações da 2ª DP, na Asa Norte, tiveram início após o registro de uma ocorrência policial feita em junho deste ano. Segundo o relato da vítima, o primeiro contato com o homem aconteceu por um aplicativo de relacionamento e depois continuou por WhatsApp.

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Após a mulher interromper a comunicação com o investigado, ela passou a receber mensagens com ameaças de morte e ofensas racistas de diferentes números de telefone associados a ele. O homem também teria demonstrado acompanhar as publicações da vítima nas redes sociais.

Para deixar de importuná-la, o homem teria exigido o pagamento de R$ 500 via PIX. Ele também ameaçou a mãe da vítima caso o valor não fosse transferido. Nos outros 27 casos pelos quais é investigado, o suspeito também teria conhecido as mulheres pelas redes sociais e, depois, passado a ameaçá-las e extorqui-las.

Durante a investigação, a Polícia Civil reuniu elementos relacionados aos números de telefone utilizados nas comunicações e aos contatos mantidos com a vítima. O investigado foi localizado e preso em casa, no Paranoá.